S&P Global retrogradează ratingul Franței din cauza incertitudinilor politice

Agenția de evaluare financiară S&P Global a retrogradat cu o treaptă ratingul de țară al Franței, într-o actualizare surpriză a calificativelor acordate celei de-a doua economii a zonei euro, transmite Reuters.

S&P Global a avertizat că instabilitatea politică periclitează eforturile Guvernului de a repara finanțele țării.

‘Ne așteptăm ca incertitudinile politice să afectează economia franceză, reducând investițiile și consumul privat, și, prin urmare, creșterea economică’, se arată în comunicatul agenției.

Rareori agențiile de evaluare financiară anunță revizuiri în scădere a ratingurilor în afara calendarului stabilit, dar S&P Global a precizat că retrogradarea ratingului Franței la ‘A+/A-1’, de la ‘AA-/A-1+’ este justificată, după o săptămână extrem de tensionată, în care premierul Sebastien Lecornu s-a angajat să suspende reformei pensiilor și s-a confruntat cu două moțiuni de cenzură.

Ca reacție la revizuirea în scădere a ratingului, ministrul de Finanțe Roland Lescure a spus că ‘acum este responsabilitatea colectivă a Guvernului și Parlamentului’ să adopte bugetul până la finalul anului, pentru ca deficitul fiscal să scadă spre plafonul UE de 3% din PIB până în 2029.

Conform S&P Global, adoptarea bugetului până la finalul anului ar duce la o mai mare claritate privind modul în care Franța gestionează datoria în creștere, ce ar urma să urce până la 121% din PIB până în 2028, de la 112% din PIB în 2024.

Dar agenția a îmbunătățit perspectiva atribuită ratingului Franței de la negativă la stabilă datorită punctelor forte ale ratingului de credit al Franței.