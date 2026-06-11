SpaceX rezervă 10% din IPO-ul său pentru investitorii individuali europeni

Compania aerospațială americană SpaceX, condusă de Elon Musk, va demara vineri cea mai mare listare la bursă din istorie, operațiune la care investitorii individuali din Spania și alte șase țări europene pot participa cu până la 10% din ofertă, transmite EFE.

Din oferta globală de 555,5 milioane de acțiuni, compania SpaceX, a cărei evaluare ar urma să depășească 1.500 miliarde de euro, a rezervat până la 55,55 milioane de acțiuni pentru investitorii individuali europeni, o tranșă care se așteaptă să fie subscrisă integral în următoarele ore, potrivit unor surse din apropierea acestei operațiuni.

Perioada de subscriere pentru investitorii individuali din Europa s-a deschis vineri, pe 5 iunie, după ce autoritatea de reglementare financiară din Germania, BaFin, a aprobat prospectul european, și se va închide joi, la ora 18:00, cu o zi înainte de debutul pe piața bursieră. Aprobarea autorității de reglementare germane permite nu doar investitorilor din Germania, ci și celor din Spania, Franța, Țările de Jos, Danemarca, Suedia și Norvegia să participe la IPO-ul SpaceX.

Acțiunile SpaceX vor fi tranzacționate pe Nasdaq sub simbolul bursier SPCX, iar cele peste 55 de milioane de acțiuni rezervate investitorilor individuali europeni pot fi achiziționate la un preț maxim de 162 dolari (140 euro), deși prețul final va fi același pentru toți investitorii globali și se așteaptă să se situeze în jurul a 135 dolari pe acțiune.

Banco Santander, unul dintre agenții de plasament europeni, acționează ca reprezentant în Spania pentru a facilita accesul investitorilor locali la ofertă. Investitorii din Spania își pot canaliza ordinele de cumpărare prin intermediul grupului bancar prezidat de Ana Botin.

În paralel, diverse entități nonbancare, precum Revolut și Trade Republic, și firme brokeraj, precum DeGiro și Interactive Brokers, vor permite investitorilor individuali europeni să participe la subscrierea de acțiuni prin intermediul propriilor platforme digitale.

În pofida ofertei publice, Elon Musk va menține controlul asupra SpaceX cu aproximativ 84% din drepturile de vot. Acest lucru se datorează faptului că acțiunile oferite spre vânzare (Clasa A) conferă un vot per acțiune, în timp ce acțiunile Clasa B deținute de Musk au 10 voturi per acțiune și dreptul de a numi majoritatea membrilor consiliului de administrație. Prin această operațiune, SpaceX se așteaptă să strângă aproximativ 69 de miliarde de euro (75 de miliarde de dolari), pe care intenționează să îi utilizeze pentru a consolida extinderea infrastructurii sale de calcul bazată pe inteligență artificială, dezvoltarea sistemului de lansare Starship și extinderea constelației sale de sateliți Starlink.

Conform planurilor sale financiare, SpaceX nu va plăti dividende în numerar acționarilor în următorii ani și intenționează să păstreze profiturile pentru a finanța creșterea afacerii.

În anul fiscal 2025, compania SpaceX a înregistrat o pierdere de 4,937 miliarde de dolari (4,274 miliarde de euro).

În pofida acestor pierderi, piețele se așteaptă ca oferta publică inițială de la SpaceX să fie suprasubscrisă, ceea ce înseamnă că investitorii vor fi dispuși să achiziționeze mai multe titluri decât cele 555,55 milioane acțiuni oferite, deși va exista o tranșă suplimentară de până la 83,33 milioane de acțiuni.

Chiar dacă IPO-ul de la SpaceX este una dintre cele mai ambițioase operațiuni de acest fel din istorie, prospectul de emisiune avertizează că investitorii ar trebui să fie pregătiți pentru o volatilitate ridicată și posibilitatea de a pierde integral sau parțial capitalul investit, având în vedere natura experimentală a multora dintre tehnologiile sale.