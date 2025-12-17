Statele Unite au colectat peste 200 de miliarde de dolari din tarife vamale în acest an, ca urmare a noilor taxe impuse de Trump

Statele Unite au colectat peste 200 de miliarde de dolari din tarife vamale în acest an, ca urmare a noilor taxe impuse de preşedintele Donald Trump de la începutul lui 2025, a anunţat luni agenţia U.S. Customs and Border Protection (CBP), relatează CNBC.

Anunţul vine în contextul în care Curtea Supremă analizează legalitatea acestor tarife.

Suma de peste 200 de miliarde de dolari se referă exclusiv la noile tarife introduse în actualul mandat al lui Donald Trump şi nu include taxele vamale impuse în timpul primului său mandat. Tarifele mai vechi nu fac obiectul contestărilor juridice, spre deosebire de cele noi.

La începutul acestui an, Trump a impus unilateral, fără aprobarea Congresului, aşa-numitele tarife ”reciproce” asupra importurilor din majoritatea ţărilor lumii. De asemenea, a introdus aşa-numitele ”tarife pentru fentanil” asupra produselor din Canada, China şi Mexic, ca represalii pentru ceea ce administraţia americană consideră a fi eşecul acestor state în limitarea traficului cu droguri mortale către SUA.

”Între 20 ianuarie şi 15 decembrie 2025, U.S. Customs and Border Protection a colectat peste 200 de miliarde de dolari din tarife, în baza a mai mult de 40 de ordine executive adoptate de administraţia preşedintelui Donald Trump”, a precizat CBP într-un comunicat.

Agenţia a subliniat că această sumă reflectă eficienţa sa în promovarea unui comerţ sigur şi corect şi în consolidarea securităţii economice şi naţionale a Statelor Unite.

Totuşi, în luna noiembrie, veniturile din tarife au scăzut pentru prima dată de când Trump a anunţat pachetul amplu de taxe vamale în aprilie. Guvernul a colectat 30,75 miliarde de dolari în noiembrie, uşor sub nivelul de 31,15 miliarde de dolari din octombrie. Scăderea este pusă pe seama încetinirii transporturilor de mărfuri către SUA şi a reducerii unor tarife de către administraţie.

”Aplicarea legii de către CBP produce rezultate”, a declarat comisarul CBP, Rodney Scott, subliniind că agenţia protejează economia americană şi industriile locale prin controale riguroase şi acţiuni rapide împotriva încălcării legislaţiei comerciale.

Soarta acestor tarife depinde însă de decizia Curţii Supreme. Dacă instanţa va stabili că noile tarife sunt ilegale, companiile care au plătit până acum aceste taxe ar putea avea dreptul la rambursări. În luna august, Curtea de Apel a Statelor Unite pentru Circuitul Federal a confirmat, cu o majoritate de 7 la 4, o decizie a Curţii de Comerţ Internaţional, care a stabilit că preşedintele nu avea autoritatea de a impune tarife fără consimţământul Congresului.

”Puterea fundamentală de a impune taxe, precum tarifele, este conferită exclusiv ramurii legislative de Constituţie”, a arătat instanţa în motivare.

La sfârşitul lunii noiembrie, gigantul de retail Costco s-a alăturat unui grup de companii care au dat în judecată administraţia Trump, solicitând rambursarea integrală a tarifelor plătite în acest an şi suspendarea colectării acestora până la pronunţarea Curţii Supreme.