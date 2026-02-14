Statele Unite și Taiwanul finalizează acordul comercial pentru a reduce taxele vamale la 15%

Washingtonul și Taipei au semnat oficial joi acordul comercial dezvăluit la mijlocul lunii ianuarie și care urmează să reducă de la 20% la maximum 15% taxele vamale asupra mărfurilor taiwaneze care intră în Statele Unite, notează AFP.

Acest acord plasează taxele vamale asupra acestor produse la același nivel cu cele pentru mărfurile europene și japoneze.

Potrivit unui comunicat al Biroului Reprezentantului pentru Comerț al Casei Albe (USTR), acordul prevede și o serie de măsuri din partea guvernului taiwanez care urmează să ‘elibereze produsele americane de practicile comerciale neloiale’.

‘Acest acord a putut fi semnat datorită relației economice și comerciale de lungă durată cu Taiwanul și va îmbunătăți semnificativ lanțurile noastre de aprovizionare, în special în sectorul high-tech’, și-a exprimat satisfacția reprezentantul USTR, Jamieson Greer, potrivit documentului.

Pentru partea americană, acordul prevede acum taxe vamale de maximum 15% pentru produsele taiwaneze, inclusiv cele supuse teoretic așa-numitelor taxe vamale sectoriale.

De asemenea, ar urma să permită intrarea în Statele Unite, în cadrul unui sistem de cote, a anumitor produse din insulă fără taxe vamale.

La rândul său, Taiwanul se angajează ‘să elimine sau să reducă 99% din barierele tarifare’ care vizează produsele americane și să reducă ‘barierele netarifare’, adică reglementările specifice, pentru sectoare precum autovehiculele, produsele farmaceutice și dispozitivele medicale, angajându-se în special să accepte standardele americane pentru aceste trei categorii.

Sunt incluse și diverse măsuri juridice, cum ar fi respectarea proprietății intelectuale, îmbunătățirea condițiilor de muncă la fața locului pentru a le alinia mai mult la regulile Organizației Internaționale a Muncii, precum și consolidarea legislației sale de mediu.

Totodată, Taiwanul s-a angajat să comande mai multe produse americane, începând cu gaze naturale lichefiate și petrol în valoare de peste 44 de miliarde de dolari și echipamente pentru rețele electrice în valoare de 25 de miliarde de dolari.

Președintele american Donald Trump a făcut din taxele vamale una dintre principalele sale arme comerciale și diplomatice, folosindu-le atât pentru a proteja anumite sectoare industriale, cât și pentru a reduce deficitul comercial american sau pentru a pune presiune asupra țărilor în probleme diverse precum traficul de droguri, achiziționarea de petrol rusesc ori acțiunile judiciare și de reglementare în aceste state.

Aceste taxe vamale generalizate ar putea fi anulate, însă, de Curtea Supremă a SUA care urmează să decidă în următoarele zile dacă aplicarea lor a fost conformă cu Constituția SUA.