Stellantis vrea să își relanseze operațiunile din SUA cu investiții de 10 miliarde de dolari

Grupul auto franco-italian Stellantis NV intenționează să investească aproximativ 10 miliarde de dolari în SUA, în contextul în care producătorul SUV-urilor Jeep și pickup-urilor Ram a decis să se reorienteaze pe o piață care este esențială pentru profiturile sale, informează Bloomberg, care citează surse din apropierea acestui dosar.

În următoarele săptămâni, producătorul auto ar putea anunța noi investiții în valoare de aproximativ cinci miliarde de dolari, care se vor adăuga unei sume similare alocată pentru investiții în SUA la începutul anului, au dezvăluit sursele care au dorit să își păstreze anonimatul. Investițiile, care se vor întinde pe parcursul mai multor ani, ar putea fi canalizate către fabrici, inclusiv redeschiderea unor facilități închise, angajări și noi modele, în state precum Illinois și Michigan, au precizat sursele.

Stellantis se concentrează pe recuperarea succesului trecut al mărcii Jeep și are în vedere noi investiții în Dodge, ceea ce ar putea duce la o nouă mașină mai puternică Dodge V8 și, eventual, ar putea face investiții și în marca Chrysler pe termen lung, au declarat unele dintre surse. Discuțiile sunt în desfășurare și nu a fost luată nicio decizie finală, iar sumele și proiectele vizate ar putea să sufere modificări, au adăugat sursele.

Noile cheltuieli reflectă eforturile directorului general Antonio Filosa, care a fost numit în funcția de conducere în luna mai, pentru a reechilibra investițiile în diferite regiuni, au spus sursele citate.

Sub conducerea fostului CEO Carlos Tavares, Stellantis a insistat agresiv pentru a-și muta operațiunile de producție și inginerie în țări cu costuri mai mici, cum ar fi Mexic. De asemenea, în anii de după înființarea grupului, în 2021, Tavares a investit masiv în Europa, unde cererea de automobile este scăzută, iar profitabilitatea redusă.

‘Ca parte a pregătirilor pentru revizuirea strategiei companiei și întâlnirea cu investitorii de anul viitor, CEO-ul derulează o evaluare amănunțită a tuturor investițiilor viitoare. Acest proces este în desfășurare’, a declarat un reprezentant de la Stellantis, fără a oferi alte detalii.

Planurile celor de la Stellantis sunt similare cu inițiativele mai multor companii din diverse industrii, care au anunțat planuri mari de investiții în cea mai mare economie a lumii pentru a câștiga favoarea președintelui Donald Trump și pentru a ajuta la atenuarea impactului tarifelor vamale.

Grupul sud-coreean Hyundai Motor a anunțat, în august, că își va mări investițiile în SUA cu cinci miliarde de dolari, până la 26 de miliarde de dolari, până în 2028, iar o serie de companii farmaceutice europene s-au angajat să aloce miliarde de dolari pentru noi cheltuieli în SUA.

Atenția sporită acordată de Stellantis pieței din SUA alarmează sindicatele din Europa, unde proprietarul unor mărci, precum Fiat și Peugeot, suferă de supracapacitate de producție. La fel ca rivalii săi, Stellantis se confruntă cu un exces de capacitate, pe măsură producătorii chinezi, conduși de BYD Co., se extind în regiune cu mașini la prețuri competitive.

Stellantis a decis să întrerupă, temporar, producția la opt dintre fabricile sale din Europa, pe fondul cererii scăzute pentru modele ca Alfa Romeo Tonale și Fiat Panda.