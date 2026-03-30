Strugurii profitului: cum se cultivă un business în vie

Bogdan Mitu și-a deschis primul business în 2009, în urma unei investiții de 2.000 de euro. Astăzi conduce Crama Velo, o cramă ecologică certificată în județul Vrancea, cu o capacitate de producție de 340.000 de litri și planuri de extindere în Europa. Între cele două momente stau câteva eșecuri, un proiect european reușit și o investiție de 600.000 de euro.

Bogdan Mitu nu a așteptat să termine facultatea pentru a se aventura în business. În 2009, în primul an de studii, a deschis un magazin de vinuri în zona Mall Vitan din București – un spațiu la parterul unei clădiri dintr-un cartier aflat atunci în plină construcție. Investiția inițială a fost de aproximativ 2.000 de euro, bani primiți de la părinți. Primii clienți au fost muncitorii de pe șantierele din zonă. „Afacerea a început să producă bani aproape imediat – practic aveam clienți din primele zile, iar experiența aceea mi-a confirmat că antreprenoriatul este drumul pe care vreau să merg”, spune el. A încercat și un business cu brichete din rumeguș, care nu a funcționat pe termen lung. Totuși, proiectul care i-a consumat cea mai mare parte din energie și capital a venit mai târziu, în 2017. Atunci a plantat primele suprafețe de viță-de-vie și a accesat un proiect european în valoare totală de aproximativ 120.000 de euro pentru utilaje de vinificație. Are studii economice și agronomice, iar mentor mărturisește că i-a fost tatăl său, enolog de meserie. „De la el am învățat primele lucruri despre vin și despre modul în care se construiește un business în acest domeniu.”

În 2020 și 2021 a reconvertit 14 hectare de vie și a instalat un sistem de irigații. În 2022 a urmat cea mai mare mișcare financiară din istoria cramei: o investiție de aproximativ 600.000 de euro prin care a modernizat întreaga infrastructură și a crescut capacitatea de producție de la 120.000 de litri la 340.000 de litri. Tot atunci a instalat panouri fotovoltaice, baterii de stocare și o stație de încărcare electrică. Astăzi, Crama Velo are în exploatare aproximativ 35 de hectare de viță-de-vie în sistem organic, cu certificare ecologică. Al doilea proiect din portofoliu este Velo Coffee, o cafenea-concept în Focșani, pe care Bogdan Mitu o descrie ca pe „un spațiu unde cultura cafelei de specialitate se întâlnește cu vinurile naturale și cu produsele artizanale”. De altfel, viziunea aceasta, de a promova autenticul și de a prețui unicitatea, se vede în tot ceea ce face antreprenorul. De exemplu, s-a ajuns până acolo încât fiecare sticlă de la Crama Velo este pictată manual. „Pentru noi vinul nu este doar un produs. Este și o experiență vizuală și artistică”, spune Mitu, care nu intenționează să renunțe la acest proces pe măsură ce volumele cresc.

Trecut fluid, viitor organic

În 2024, Crama Velo a înînregistat o cifră de afaceri de 920.000 de lei, în timp ce anul trecut aceasta a scăzut la 660.000 de lei. Motivul? Crama a trecut printr-un proces de reautorizare care i-a blocat practic activitatea comercială câteva luni. „Dacă acest proces administrativ nu ar fi intervenit, 2025 ar fi fost probabil un an mai bun decât 2024”, este convins Bogdan Mitu. Chiar și în aceste condiții, 2025 a adus extinderea portofoliului de vinuri, dezvoltarea vânzării online, participarea la târguri de specialitate și noi colaborări cu restaurante și wine baruri, în special din București. Pentru 2026, estimează că va depăși pragul de 1,2 milioane de lei, pe fondul creșterii producției și al extinderii distribuției în Europa. În plus, dezvoltarea va continua în ritm accelerat. În următoarele șase luni, planul de investiții include extinderea capacității de energie regenerabilă prin instalarea a încă 75 kW de panouri fotovoltaice, replantarea a aproximativ șapte hectare de viță-de-vie pentru vin și plantarea a cinci hectare de struguri de masă. Conform spuselor sale, această diversificare „permite generarea de venituri mai devreme în sezon și echilibrarea fluxurilor financiare ale businessului.” La toate acestea se adaugă o sală de degustare, o cameră frigorifică și o linie automată de îmbuteliere. Pe termen mai lung, antreprenorul analizează un proiect de turism viticol, cu un centru de evenimente în vie și unități de cazare.

O piață în mișcare

România este al șaselea producător de vin din Europa, cu o producție de aproximativ 3,7 milioane de hectolitri anual și un consum intern de aproximativ 300 de milioane de litri pe an – circa 18-25 de litri pe cap de locuitor. Segmentul de vinuri naturale și ecologice este încă mic în cifre absolute, dar în creștere, mai ales în orașe mari și în sectorul Horeca.

„Nu mai este vorba doar despre o sticlă cumpărată din magazin, ci despre experiență: vizite la cramă, degustări, turism viticol sau evenimente gastronomice”, explică Bogdan Mitu. România are în această ecuație costuri de producție încă destul de competitive și soiuri autohtone care îi oferă o identitate distinctă pe piețele externe.