Suno, startup-ul american de muzică generată cu inteligenţă artificială, ajunge la o evaluare de 2,45 miliarde de dolari după o rundă nouă de finanţare

Suno a anunţat miercuri că a atras 250 de milioane de dolari într-o rundă de finanţare condusă de Menlo Ventures, ridicând valoarea companiei la 2,45 miliarde de dolari, transmite Reuters.

Startup-ul din Massachusetts dezvoltă instrumente avansate care permit utilizatorilor să genereze melodii pe baza unor comenzi AI, însă se confruntă cu dispute legale privind copyright-ul cu giganţi precum Warner Music Group, Universal Music Group şi Sony Music.

Runda de finanţare Serie C a atras, de asemenea, investiţii din partea NVentures, divizia de capital de risc a Nvidia, precum şi de la Hallwood Media, Lightspeed şi Matrix.

Interesul investitorilor vine pe fondul exploziei pieţei de muzică generată de AI, unde compoziţiile devin tot mai greu de diferenţiat de creaţiile umane.

Fenomenul a devenit vizibil odată cu apariţia formaţiei virtuale ”The Velvet Sundown”, care a ajuns în acest an la un milion de ascultători lunari pe Spotify.

Extinderea rapidă a acestor tehnologii ridică întrebări legate de drepturile de autor, etică şi modul în care platformele vor monetiza muzica şi vor remunera artiştii.

”În doar doi ani, milioane de oameni şi-au transformat ideile în realitate prin Suno, de la creatori aflaţi la început până la compozitori şi producători consacraţi care integrează zilnic instrumentele noastre în workflow-ul lor”, a declarat Mikey Shulman, cofondator şi CEO al companiei.

Interesul pentru instrumentele AI atrage investiţii masive în startup-uri care pot genera noi forme de conţinut şi noi surse de venit.

Luna trecută, Universal Music Group a încheiat un litigiu privind drepturile de autor cu Udio, o altă companie de muzică AI, cele două anunţând planuri pentru lansarea în 2026 a unei platforme de creaţie muzicală bazate pe modele antrenate cu muzică licenţiată.