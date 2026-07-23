Tanczos: Am cerut Comisiei flexibilitate în privința condițiilor de export sau de vânzare a ovinelor pe piața europeană

Ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tanczos Barna, a solicitat comisarului european pentru sănătate și bunăstarea animalelor, Oliver Varhelyi, flexibilitate în aplicarea condițiilor de export al ovinelor, pentru a facilita perioada de tranziție și revenirea treptată a României pe piață, dar și compensații pentru fermierii afectați de restricții, inclusiv pentru pierderile de venit, profitul nerealizat, finanțarea controalelor și repopularea fermelor.

Acesta s-a întâlnit miercuri, pentru a doua oară, cu comisarul european Oliver Varhelyi, pentru a identifica soluții în vederea ridicării restricțiilor impuse exportului de ovine din România.

”Am avut astăzi o întâlnire importantă – și dificilă în același timp – cu domnul comisar Varhelyi, responsabil pentru sănătatea și bunăstarea animalelor în Uniunea Europeană, o întâlnire pregătită împreună cu colegii noștri de la Reprezentanța Permanentă a României la Bruxelles, în care am abordat subiectele cele mai arzătoare legate de exportul de ovine și de carcase din România către țări terțe și către piața europeană. Comisia Europeană impune, din păcate, condiții foarte stricte pentru România pentru a putea reveni pe piața ovinelor, animale vii sau carcase. Știm cu toții că România este cea mai mare țară care exportă animale vii din Uniunea Europeană. Suntem cea mai importantă țară care are un șeptel de ovine și caprine și cu siguranță o să fim atent supravegheați dacă respectăm condițiile de bunăstare animală și condițiile sanitar-veterinare impuse de Comisie”, a transmis ministrul interimar, într-un mesaj video postat pe pagina sa de Facebook.

Tanczos a subliniat că interdicțiile vin în urma faptului că sistemul sanitar-veterinar din România s-a decredibilizat total, astfel că ANSVSA va trebui să vină cu un plan credibil și aplicabil pentru controlul bolilor la ovine și caprine.

”Astăzi, comisarul mi-a spus de mai multe ori că echipa Comisiei a pierdut încrederea în sistemul sanitar-veterinar din România în ceea ce privește controlul bolilor la ovine și caprine. Pentru a recâștiga această încredere, pentru a reconstrui un sistem funcțional, Autoritatea Sanitară Veterinară va trebui să vină cu un plan foarte concret, credibil, aplicabil, un plan care satisface cerințele Uniunii Europene. În același timp, am cerut Comisiei flexibilitate în ceea ce privește condițiile de export sau de vânzare pe piața europeană. Va fi foarte greu să modificăm directive, va fi foarte greu să modificăm regulament european pentru România pentru a permite în această perioadă o tranziție de la o țară cu interdicție la o țară liberă de astfel de restricții, dar nu este imposibil. O să lucrăm în continuare și o să cerem flexibilizarea acestor reguli. Dar, înainte de toate, sistemul sanitar-veterinar trebuie să aducă dovezi concrete de separare a animalelor bolnave de virus de cele sănătoase, trebuie să vină cu o trasabilitate foarte clară și de o eliberare a zonelor de riscul de infestare cu boli”, a susținut acesta.

În paralel, șeful interimar de la Agricultură a solicitat acordarea de compensați fermierilor afectați de restricțiile la exportul de ovine.

”În același timp, am vorbit cu comisarul despre compensațiile pe care trebuie să le primească fermierii afectați de aceste restricții. Mulți dintre ei sunt nevinovați. Nu este vina lor că țara este sub sancțiune, motiv pentru care am cerut compensații pentru pierderea veniturilor, compensații pentru pierderea profitului nerealizat de companii. Am cerut sprijin pentru finanțarea controalelor, testelor, sarcinilor suplimentare pe care trebuie să le suporte sistemul sanitar-veterinar sau fermierii. Am cerut, de asemenea, dincolo de compensarea pierderilor, și finanțarea repopulării fermelor, acolo unde se sacrifică animale din cauza circulației pestei micilor rumegătoare sau din cauza variolei. Nu va fi ușor. Este o reticență destul de mare și, încă o dată, se datorează celor doi ani în care România a pierdut foarte mult încrederea Comisiei în sistemul sanitar-veterinar. Această încredere se poate reconstrui, dar se poate reconstrui doar cu seriozitate, consecvență și profesionalism. Este ceea ce cer astăzi Autorității Sanitare Veterinare: un plan credibil, serios, consecvent de reconstruire a sistemului funcțional și de reconstruire a încrederii Comisiei în această instituție”, a subliniat Tanczos.