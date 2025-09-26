TAROM a anulat zborurile spre și dinspre Atena, programate pentru 1 octombrie

Compania TAROM a anulat zborurile către și dinspre Atena, programate pentru data de 1 octombrie, ca urmare a grevei controlorilor de trafic aerian din Grecia, a anunțat, vineri, operatorul aerian național.

‘Ca urmare a grevei controlorilor de trafic aerian din Grecia, compania TAROM anulează zborurile: RO 273 București – Atena (01 octombrie 2025) și RO 274 Atena – București (01 octombrie 2025). Pentru a reduce impactul asupra planurilor de călătorie, TAROM va proteja pasagerii pe zborurile din 02 octombrie 2025: RO 273 București – Atena, decolare la ora locală 16:15 și RO 274 Atena – București, decolare la ora locală 18:45’, se arată în anunțul companiei publicat pe pagina sa de socializare.

