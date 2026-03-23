Tesla îşi pregăteşte intrarea pe piaţa stocării de energie din India

Tesla se pregăteşte să intre pe piaţa sistemelor industriale de stocare a energiei din India, potrivit unui anunţ de angajare publicat pe site-ul companiei, ceea ce ar pune firma americană în competiţie directă cu conglomeratele controlate de miliardarii indieni Mukesh Ambani şi Gautam Adani, relatează Reuters.

Noua activitate ar marca extinderea Tesla în India dincolo de vânzările de automobile electrice, compania începând comercializarea acestora pe piaţa indiană în luna august.

Tesla operează deja în Statele Unite şi pe alte pieţe un program numit Megapack, prin care furnizează sisteme de stocare a energiei la scară mare pentru companii şi operatori de reţele electrice.

Planul de extindere a devenit public printr-un anunţ de recrutare în care Tesla caută în India un responsabil pentru dezvoltare de afaceri, care ”să dezvolte şi să implementeze o strategie completă de extindere pe piaţă pentru soluţii industriale de stocare a energiei”.

Postul presupune coordonarea intrării Tesla pe segmentul sistemelor de stocare a energiei la scară utilitară, însă anunţul nu oferă alte detalii despre proiect. Reuters a relatat pentru prima dată despre acest plan, iar compania nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

Pe această piaţă, Tesla ar concura cu ambiţioasele proiecte dezvoltate de grupul Reliance al lui Mukesh Ambani şi de conglomeratul Adani, controlat de Gautam Adani, ambele investind masiv în sectorul stocării energiei.

India şi-a stabilit ca obiectiv atingerea unei capacităţi de producţie de energie din surse nefosile de 500 de gigawaţi până în 2030, faţă de peste 262 de gigawaţi la sfârşitul anului 2025. Pentru atingerea acestui obiectiv, sunt necesare sisteme capabile să stocheze energia în perioadele cu consum redus, să stabilizeze reţeaua electrică şi să reducă emisiile de carbon.

Guvernul indian încurajează investiţiile în aceste tehnologii prin stimulente fiscale şi lucrează la o strategie naţională pentru dezvoltarea infrastructurii de stocare a energiei.