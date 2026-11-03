Tesla îşi revine puternic în nordul Europei: Înmatriculările au crescut cu 248% în Suedia şi 131% în Norvegia, în pofida concurenţei chineze

Înmatriculările de automobile Tesla au crescut puternic în octombrie pe mai multe pieţe din nordul Europei, producătorul american de vehicule electrice continuându-şi redresarea regională, în pofida concurenţei tot mai intense din partea companiilor chineze, transmite Reuters.

Potrivit datelor organizaţiilor auto naţionale, înmatriculările Tesla au avansat cu 248% în Suedia, cu 131% în Norvegia şi cu 34% în Danemarca, faţă de aceeaşi lună a anului trecut. Redresarea a fost susţinută de nivelurile reduse ale vânzărilor din perioada de comparaţie, creşterea preţurilor carburanţilor, subvenţiile guvernamentale şi cererea mai mare pentru vehicule electrice.

În Norvegia, Tesla a înregistrat cea mai bună lună octombrie din istoria sa şi a devenit marca auto cu cele mai mari vânzări, deţinând o cotă de piaţă de 9,8%. În acelaşi timp, producătorii chinezi au continuat să câştige teren, ajungând la o cotă record de 22,5% din totalul înmatriculărilor de autoturisme noi.

Rico Luman, economist senior la ING Research, consideră că nivelul mai ridicat al veniturilor din Norvegia favorizează Tesla, deoarece cumpărătorii sunt mai puţin orientaţi către modelele chinezeşti cu preţuri reduse decât în alte ţări europene.

Situaţia este diferită în Danemarca, unde Tesla a avut o cotă de piaţă de numai 0,73%, fiind depăşită de producătorii chinezi BYD, Leapmotor, Xpeng şi MG, marcă deţinută de grupul SAIC. Aceştia au înregistrat individual cote de piaţă cuprinse între 1,6% şi 5,5%.

Analistul auto Felipe Munoz, fondatorul platformei Car Industry Analysis, a explicat că pieţele nord-europene sunt receptive la producătorii care oferă vehicule electrice eficiente. Această deschidere a permis iniţial ascensiunea Tesla, dar facilitează acum şi extinderea rapidă a mărcilor chinezeşti.

Tesla rămâne una dintre cele mai puternice mărci de automobile electrice din Europa, însă dependenţa de modelele Model 3 şi Model Y o expune concurenţei producătorilor care oferă game mai diversificate. Compania a anunţat în octombrie că a încheiat trimestrul al treilea cu cel mai mare volum de comenzi neonorate pentru autoturisme din ultimii patru ani.