TikTok intră pe segmentul produselor de lux cu genți de 11.000 de dolari

Aplicația TikTok se îndreaptă spre retailul de lux, ca parte a unui efort de a-și transforma aplicația TikTok Shop într-un loc pentru cumpărarea de poșete și ceasuri care costă câteva mii de dolari, transmite Bloomberg.

Considerat cândva un magazin virtual cu produse ieftine, TikTok Shop oferă acum genți de 11.000 de dolari de la Hermes și Chanel sau pantofi sport în producție limitată, de la colaboratori precum Louis Vuitton și Nike. TikTok Shop comercializează și ceasuri de la Rolex și Cartier – ceasuri pe care gigantul rețelelor de socializare le-a adăugat exact la timp pentru Black Friday. Majoritatea articolelor sunt folosite și listate de revânzători second-hand, mulți dintre aceștia folosind inteligența artificială pentru a verifica autenticitatea produselor, în speranța de a valorifica acoperirea globală enormă a TikTok pentru a găsi noi cumpărători.

Apariția bunurilor de lux pe TikTok Shop este un semn al ambițiilor în continuă evoluție ale companiei în domeniul comerțului electronic de la lansarea sa în SUA acum doi ani, spre deosebire de giganții chinezi ai modei rapide, precum Temu și Shein. TikTok Shop este încă o destinație pentru articole ieftine, unii vânzători oferind reduceri substanțiale pe tot parcursul sezonului de sărbători, dar extinderea sa către segmentul de lux arată că amenințarea unei interdicții TikTok în SUA nu a făcut prea mult pentru a diminua aspirațiile companiei spre operațiunile de cumpărături online.

Dacă totul merge bine pentru TikTok, este posibil ca branduri de lux de top precum Chanel, care deja văd platforma video ca un motor de marketing valoros, să poată vinde în cele din urmă direct consumatorilor de pe TikTok.

‘Având în vedere percepția anterioară că ‘Hei, asta e ca un magazin de un dolar’, este fenomenal. Nici nu ți-ai fi dat seama că aceasta era o percepție în urmă cu un an și jumătate’, a spus Vidyuth Srinivasan, CEO și cofondator al Entrupy, care oferă vânzătorilor de articole de lux de pe TikTok Shop tehnologie de inteligență artificială care le autentifică gențile și pantofii sport.

TikTok a făcut din cumpărăturile online o prioritate în ultimii ani, cheltuind agresiv pentru a-și extinde afacerea Shop pe mai multe piețe internaționale, inclusiv Brazilia, Japonia, Mexic, Franța, Italia, Spania și peste șase alte localități. Deși la începutul acestui an compania și-a redus obiectivele de vânzări interne pentru TikTok Shop US, există încă optimism că aceasta ar putea deveni una dintre cele mai valoroase părți ale afacerii americane a companiei. Conform unui acord propus pentru a menține TikTok US în viață, prețioasa sa divizie de comerț electronic ar rămâne, se pare, sub controlul proprietarului său chinez, ByteDance Ltd.

De asemenea, platforma ia măsuri de combatere a încălcărilor legislației, inclusiv contrafacerile. În prima jumătate a acestui an, TikTok a respins cererile a 1,4 milioane de potențiali vânzători care nu au îndeplinit standardele Shop și peste 70 de milioane de listări de produse înainte de a fi lansate, potrivit unui raport de siguranță TikTok Shop publicat luna aceasta. De asemenea, a eliminat peste 200.000 de produse ‘restricționate’ sau interzise după ce au fost listate.