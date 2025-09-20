Tim Cook: Scumpirile iPhone nu au legătură cu tarifele vamale

Directorul general al Apple, Tim Cook, a declarat că majorările de preţ pentru noile modele de iPhone nu sunt determinate de planurile tarifare ale preşedintelui Donald Trump.

”Nu există nicio creştere a preţurilor din cauza tarifelor, ca să fie foarte clar”, a spus Cook pentru CNBC, într-un interviu acordat lui Jim Cramer de la magazinul Apple din Fifth Avenue, New York, unde cel mai recent model de iPhone a fost lansat la nivel mondial.

Este una dintre primele ocazii în care Cook a abordat direct legătura dintre tarife şi preţurile iPhone. La începutul lunii, Apple a majorat cu 100 de dolari preţul modelului iPhone 17 Pro, menţinând neschimbate preţurile modelelor de bază. Totodată, compania a lansat un nou model Air, care a înlocuit varianta Plus, dar la un preţ mai ridicat.

Mulţi analişti anticipau scumpiri, în ciuda eforturilor lui Cook de a evita discuţiile legate de tarife.

Pentru a ocoli taxele vamale, Apple şi-a reorientat lanţul de aprovizionare astfel încât să importe telefoane în SUA din ţări cu taxe mai reduse, precum India şi Vietnam, în condiţiile în care, istoric, majoritatea produselor erau fabricate în China.

Cook a mai apărut în public alături de Trump, în contextul în care Apple s-a angajat să investească cel puţin 600 de miliarde de dolari în consolidarea producţiei din SUA şi în sprijinirea furnizorilor.

În trimestrul încheiat în iunie, Cook a dezvăluit că Apple a suportat costuri suplimentare de 800 de milioane de dolari din cauza tarifelor.

În paralel, compania se confruntă cu întrebări legate de ritmul lent al lansărilor în domeniul inteligenţei artificiale şi cu o concurenţă tot mai puternică pe pieţele internaţionale, în special în China.

”Avem AI peste tot în telefon. Doar că nu o numim aşa”, a spus Cook pentru CNBC.