Toyota investeşte 1 miliard de dolari pentru creşterea producţiei în două uzine din Statele Unite

Constructorul auto japonez Toyota Motor a anunţat luni că va investi 1 miliard de dolari în două fabrici din Statele Unite, ca parte a unui plan mai amplu de investiţii americane de până la 10 miliarde de dolari în următorii cinci ani, transmite CNBC.

Din această sumă, aproximativ 800 de milioane de dolari vor fi investiţi în uzina din Georgetown, statul Kentucky, pentru creşterea capacităţii de producţie a sedanului Camry şi a crossoverului RAV4. Alte 200 de milioane de dolari vor merge către fabrica din Princeton, statul Indiana, pentru extinderea producţiei SUV-ului Toyota Grand Highlander.

”Investiţia Toyota în Statele Unite este una pe termen lung şi este legată de filosofia noastră de a produce acolo unde vindem şi de a cumpăra acolo unde producem”, a declarat Mark Templin, directorul operaţional al Toyota Motor North America.

Compania a confirmat încă din noiembrie planul de a investi până la 10 miliarde de dolari în uzinele sale din SUA până în anul 2030. Anunţul a venit la aproximativ o lună după ce preşedintele american Donald Trump afirmase, într-un discurs, că producătorul japonez pregăteşte o astfel de investiţie majoră.

Toyota şi întreaga industrie auto încearcă să îşi adapteze planurile de producţie în contextul tarifelor vamale şi al modificărilor de reglementare din ultimii ani. Schimbările în acordurile comerciale şi introducerea unor tarife suplimentare au devenit o problemă majoră pentru producătorii auto în timpul administraţiei Trump, generând costuri suplimentare de miliarde de dolari anual.

Toyota a avertizat anterior că tarifele impuse de SUA ar putea costa compania aproximativ 1,4 trilioane de yeni în anul fiscal curent, care se încheie la finalul acestei luni.

Preşedintele Toyota, Akio Toyoda, a încercat în ultimii ani să îmbunătăţească relaţia cu administraţia americană. La un eveniment organizat în Japonia în noiembrie, la care au participat oficiali americani, el a purtat o şapcă roşie cu mesajul „Make America Great Again” şi un tricou cu Donald Trump şi vicepreşedintele JD Vance.

Toyota a fost, de asemenea, primul producător auto japonez care s-a angajat să exporte vehicule fabricate în Statele Unite către Japonia, după modificarea regulilor de import auto în urma acordului comercial semnat anul trecut între Japonia şi administraţia Trump.