Traian Preoteasa, director general CFR Călători: Schimbările în transportul feroviar au apărut în ultimii cinci ani, înainte nu s-a făcut nimic

Modernizarea transportului feroviar din România a început în urmă cu cinci ani, înainte nu s-a făcut nimic în acest sens, spune directorul general CFR Călători Traian Preoteasa. Prezent în cadrul Conferinței Naționale Income Magazine Corporate „Viziune. Viteză. Viitor. Noua eră feroviară pune România în mișcare” acesta a declarat că cea mai mare probleme a livrărilor de material rulant modernizat este omologarea și punerea pe piață a utilajelor de transport.

Există secții de circulație pe care la ora aceasta se circulă, cel puțin pentru CFR Călători, cu 160 km/h. De asemenea, apropo de finanțările pe anul trecut – vechea conducere a ministerului Transporturilor s-a aplecat foarte puternic, cel puțin asupra transportului de călători și a înțeles că fără bani nu există celebrul cuvânt reformă. Ce înseamnă reformă? Să ajungi ca printr-o modalitate, ca beneficiarul final, călătorul, să fie mai mulțumit decât ce a avut inițial. Noi avem un parc de material rulant cu o vechime de peste 40 de ani. Ce s-a schimbat în ultimii cinci ani, că până atunci nu s-a schimbat absolut nimic? Au venit să zicem ramele Alstom, în număr de cinci, vor veni la CFR Călători 37 în total și vor veni ramele PESA. În afară de asta am avut un program PNRR, noi zicem că-l vom duce cu brio la final, care a pus pe harta reparației și modernizării toate întreprinderile de material rulant din România. Fără nicio excepție toate au primit contracte pe PNRR și din fericire îl duc la final. Avem execuție de vreo 40% la ora asta și fără doar și poate îl vom închide. Cea mai mare probleme a livrărilor de material rulant modernizat este omologarea și punerea pe piață a utilajelor de transport. A durat… Singurul care a beneficiat încă de dinainte a fost Softronic, care livra la rândul lui pentru Suedia și avea omologarea. Restul, toți, la ora asta, au pus pe piață și livrează. Am avut, din fericire, o discuție scurtă cu ministrul Pîslaru când a venit comisarul european la Otopeni și i-am sugerat că e păcat ca omologările care s-au făcut într-un timp foarte lung și cu bani foarte mulți să se încheie odată cu PNRR. Programul trebuie să mai funcționeze pentru cel puțin 50% din unitățile de material rulant contractate prin PNRR și există șanse să obținem această derogare.

Rețeaua de cale ferată din România are 60% diesel și 40% electric. Pe partea de diesel, din cauza celebrului Greendeal, nimeni în România în afară de Grampet nu mai produce materialul diesel. Am găsit varianta să scoatem la licitație două tronsoane diesel exact pe acest principiu, noi ne mișcăm destul de greu să luăm din Vestul Europei, unde ei renunță la rame electrificând foarte repede, să încercăm să luăm rame diesel și să asigurăm transportul. Avem mari probleme pe liniile lungi, unde capetele de secție sunt diesel.