Transelectrica a realizat în 2025 investiții de 691 de milioane de lei, pentru proiecte strategice privind securitatea energetică

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA a realizat, anul trecut, investiții de 691,05 milioane de lei pentru modernizarea și retehnologizarea Rețelei Electrice de Transport (RET), potrivit unui comunicat al companiei.

Valoarea totală a cheltuielilor de investiții realizate în 2025 a crescut față de cele 665,7 milioane de lei realizate în 2024 și semnificativ peste nivelul din 2023 (471,95 milioane de lei).

Programul de investiții propus pentru anul în curs depășește 914 milioane de lei, cu peste 30% mai mare decât cheltuielile de investiții realizate în 2025, iar pentru anii 2027 și 2028 prezintă o tendință de creștere semnificativă.

În 2025, cheltuielile pentru proiecte de investiții proprii ale companiei au reprezentat componenta majoritară, respectiv 594,22 milioane de lei, din care peste 90% au fost realizate pentru proiecte aflate în derulare din anii anteriori. În paralel, investițiile finanțate din tariful de racordare și eliberare amplasament au însumat 96,82 milioane lei, susținând dezvoltarea infrastructurii necesare integrării de noi capacități de producție a energiei electrice și relocării rețelelor.

Pe parcursul anului trecut, Transelectrica a încheiat șase contracte de proiectare și execuție finanțate din fonduri nerambursabile: trei investiții finanțate prin Fondul pentru Modernizare și trei finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în același timp având în derulare procedura de achiziție pentru proiectarea și execuția a încă trei investiții finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) (contractele fiind încheiate la începutul anului 2026).

Compania a demarat și a continuat în 2025 proiecte majore de investiții care vizează creșterea siguranței în funcționare a Sistemului Electroenergetic Național (SEN), integrarea energiei regenerabile și dezvoltarea interconexiunilor cu statele vecine.

Printre acestea, se numără investiții strategice precum: modernizarea și trecerea la nivelul de 400 kV a stațiilor Stâlpu și Teleajen, cu rol major pentru evacuarea energiei din zona Dobrogea și creșterea capacității de transport către Muntenia; dezvoltarea interconexiunilor prin proiectul LEA 400 kV Suceava – Bălți, pe teritoriul României, care contribuie semnificativ la integrarea Republicii Moldova în rețeaua ENTSO-E și la creșterea securității energetice în regiune; întărirea infrastructurii de 400 kV din zona de sud-vest țării prin proiecte precum LEA 400 kV Timișoara – Arad și modernizarea nodului energetic Porțile de Fier prin Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier – Reșița – Timișoara – Săcălaz – Arad; construirea Stației 220 kV Ostrovu Mare, care va fi amplasată în județul Mehedinți, în imediata vecinătate a CHE Porțile de Fier II.

De asemenea, investițiile au mai vizat: instalarea de centrale electrice fotovoltaice (CEF) și instalații de stocare a energiei, destinate alimentării serviciilor interne din stațiile electrice ale CNTEE Transelectrica SA; implementarea de soluții SMART GRID și sisteme de monitorizare online pentru optimizarea funcționării liniilor de înaltă tensiune.

Transelectrica va facilita integrarea energiei regenerabile în zonele Dobrogea și Banat, urmând ca până în 2027 să fie disponibili aproximativ 5.000 MW suplimentari în aceste regiuni.

Compania a finalizat în 2025 proiecte cu impact direct în performanța Sistemului Electroenergetic Național (SEN). Printre realizările importante se numără: retehnologizarea nivelurilor de tensiune 220 kV și 110 kV din Stația Reșița și construirea stației de 400 kV Reșița; finalizarea LEA 220 kV dublu circuit Ostrovu Mare, cu rol important pentru evacuarea energiei produse în zona Porțile de Fier, după realizarea Stației Ostrov; finalizarea primei instalații STATCOM (Compensator Sincron Static) din Rețeaua Electrică de Transport (RET), în stația electrică 400/220/110/20 kV Sibiu Sud; implementarea etapizată a sistemelor de monitorizare inteligentă a liniilor electrice, în cadrul proiectului finanțat din Fondul pentru Modernizare ‘Optimizarea funcționării LEA 400 kV existente în SEN, folosite în interconexiune și pentru evacuare putere din centrala nucleară Cernavodă și centralele de energie regenerabilă din Dobrogea, prin montarea de sisteme de monitorizare on-line’ (tip SMART GRID).

Planul de Dezvoltare a RET pe următorii zece ani al Transelectrica vizează investiții ample, orientate către securitate energetică, digitalizare și dezvoltarea rețelelor inteligente (SMART GRID). Aceste investiții vor permite creșterea capacității de integrare a energiei regenerabile, extinderea interconexiunilor și consolidarea poziției României în sectorul energetic european.