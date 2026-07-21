Trump impune noi tarife de 50% asupra unor produse canadiene în temeiul unei legi vechi de aproape un secol

Statele Unite impun o taxă vamală de 50% asupra unei game largi de produse canadiene, ca răspuns la „tratamentul discriminatoriu” aplicat de Canada autoturismelor, alcoolului şi produselor lactate din SUA, a anunţat luni Casa Albă, informează Reuters.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a semnat trei proclamaţii pentru a impune tarifele în temeiul unei legi comerciale vechi de aproape un secol, Secţiunea 338 din Legea tarifară din 1930, care permite aplicarea unor tarife de până la 50% asupra importurilor din anumite ţări.

Produsele vizate de aceste tarife variază de la vin la crose de hochei şi ciment, potrivit unei fişe informative a Casei Albe. Noile tarife s-ar aplica, de asemenea, unei varietăţi de alte articole, inclusiv produse lactate, piscine, mobilier, undiţe de pescuit, seminţe, îmbrăcăminte şi peruci.

„În timp ce Administraţia continuă să încheie acorduri comerciale echitabile şi reciproce cu partenerii noştri comerciali, Canada, spre deosebire de alţi parteneri şi aliaţi, continuă să ia măsuri de retorsiune împotriva Statelor Unite pentru eforturile acestora de a reechilibra comerţul şi de a proteja industria americană în sectoare sensibile din punct de vedere al securităţii naţionale”, a declarat reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, într-un comunicat.

Biroul prim-ministrului canadian Mark Carney – care cu o zi în urmă s-a aflat alături de Trump la ceremonia de premiere şi încheiere a Cupei Mondiale la fotbal – nu a comentat încă.

Anunţul vine la doar câteva zile după ce Trump a acuzat Canada de răspândirea în Statele Unite a fumului provenit de la incendii forestiere şi a ameninţat că va adăuga „costul incalculabil” al combaterii poluării la tarifele existente aplicate mărfurilor canadiene.

Tarifele anunţate luni intră în vigoare pe 19 august şi se aplică indiferent dacă mărfurile se încadrează în Acordul SUA-Mexic-Canada, deşi energia, îngrăşămintele, peştele, mineralele critice şi produsele deja acoperite de tarifele din Secţiunea 232 sunt scutite.

Casa Albă a invocat sistemul „protecţionist” al Canadei în domeniul produselor lactate, precum şi tarifele şi cotele aplicate autovehiculelor importate în Canada din SUA, dar nu şi din alte ţări, printre motivele care stau la baza acestor tarife. De asemenea, a menţionat faptul că majoritatea provinciilor canadiene au suspendat vânzarea de băuturi alcoolice din SUA, măsură luată ca răspuns la tarifele anterioare impuse de SUA.

Casa Albă a declarat că importurile canadiene de autovehicule din SUA au scăzut cu 22%, iar importurile de băuturi alcoolice din SUA au scăzut cu 81% în ultimul an.