Turcia plănuieşte primul său foraj offshore pentru hidrocarburi în ape adânci din străinătate, în Somalia

Turcia va trimite în februarie o navă de foraj în Somalia, pentru a derula primul său proiect de explorare a hidrocarburilor în ape adânci din afara graniţelor ţării, a anunţat miercuri ministrul Energiei, Alparslan Bayraktar, citat de Reuters.

Potrivit acestuia, operaţiunea va fi realizată cu nava Cagri Bey şi va viza zone offshore din apele somaleze. Ministrul nu a oferit detalii privind volumul potenţial al rezervelor vizate sau valoarea investiţiei.

În 2024, Turcia a semnat un acord cu Somalia privind explorarea energetică, în contextul eforturilor Ankarei de a-şi diversifica sursele de energie şi de a reduce dependenţa de importuri.

În ultimii ani, Turcia a intensificat investiţiile atât în explorarea resurselor energetice pe plan intern, cât şi în proiecte externe.

