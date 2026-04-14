Uber se confruntă cu un al doilea proces pentru agresiune sexuală, după un verdict de 8,5 milioane de dolari

Compania Uber urmează să se prezinte marţi în faţa unui tribunal federal din Charlotte, statul american Carolina de Nord, într-un nou proces intentat de o femeie care susţine că a fost agresată sexual de un şofer comandat prin aplicaţia companiei, transmite Reuters.

Procesul cu juraţi este aşteptat să dureze aproximativ trei săptămâni şi ar putea arăta dacă verdictul de 8,5 milioane de dolari pronunţat recent într-un caz similar din Arizona a fost o excepţie sau semnul unor probleme juridice mai ample pentru Uber, care se confruntă cu peste 3.300 de procese similare consolidate într-un litigiu federal.

Ambele procese sunt considerate cazuri ”pilot”, folosite pentru a evalua modul în care ar putea fi soluţionate sau despăgubite celelalte procese, inclusiv prin eventuale înţelegeri colective.

Reclamanta din Carolina de Nord, care a cerut să rămână anonimă, susţine că incidentul a avut loc în martie 2019, în jurul orei 2:00 dimineaţa, la finalul unei curse în Raleigh. Potrivit plângerii, şoferul Uber ar fi apucat-o de coapsă şi ar fi întrebat dacă poate ”să o păstreze lângă el”, moment în care femeia a fugit din maşină.

Uber nu neagă că incidentul ar fi avut loc, însă susţine în documentele depuse la tribunal că este o companie de software şi nu un operator de transport clasic, precum o companie de taxi, care ar avea obligaţia legală de a proteja pasagerii conform legislaţiei din Carolina de Nord. Chiar dacă reclamanta ar demonstra contrariul, compania afirmă că nu poate fi trasă la răspundere pentru acţiunile unui contractant independent.

Problema statutului şoferilor, dacă sunt angajaţi ai Uber sau colaboratori independenţi, este un subiect de dispută juridică majoră pentru companie de ani de zile, atât în Statele Unite, cât şi în alte ţări.

Procesul din Carolina de Nord va fi condus de judecătorul federal Charles Breyer, care activează în mod normal la tribunalul din San Francisco şi coordonează litigiile colective împotriva Uber.

Într-o declaraţie transmisă vineri, un purtător de cuvânt al Uber a spus că incidentul din acest caz nu a fost raportat companiei sau autorităţilor la momentul producerii şi a devenit cunoscut abia după depunerea procesului.

”Agresiunea sexuală este o crimă îngrozitoare pe care o tratăm extrem de serios. Continuăm să investim în tehnologie, politici şi parteneriate care îmbunătăţesc siguranţa, previn incidentele şi oferă sprijin victimelor”, a declarat reprezentantul companiei.

Avocaţii reclamantei nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Primul proces de acest tip, finalizat în februarie, a fost intentat de o femeie din Oklahoma, care a susţinut că a fost hărţuită şi apoi violată de un şofer Uber în timpul unei curse din Arizona în 2023.

Juraţii au decis că şoferul a acţionat ca agent al companiei Uber şi au obligat compania să plătească 8,5 milioane de dolari despăgubiri compensatorii, dar au refuzat acordarea de daune punitive. Avocaţii reclamantei ceruseră despăgubiri de peste 140 de milioane de dolari. Uber a cerut judecătorului Breyer să anuleze verdictul sau să dispună rejudecarea cazului.

Compania se confruntă şi cu peste 500 de procese similare în instanţele statului California. În singurul proces finalizat până acum în acele cazuri, juraţii au stabilit că Uber nu a implementat suficiente măsuri pentru a proteja reclamanta, dar au concluzionat că neglijenţa companiei nu a fost un factor decisiv în producerea prejudiciului.