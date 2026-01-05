UE ‘ia în serios’ problema clipurilor video false pentru pedofili generate cu ajutorul inteligenței artificiale (AI)

Uniunea Europeană ia foarte în serios videoclipurile false cu conținut sexual cu minori, generate de Grok, instrumentul de inteligență artificială asociat rețelei sociale X a lui Elon Musk, a declarat luni un purtător de cuvânt al Comisiei, transmite AFP.

Aceste videoclipuri cu conținut sexual explicit, care sunt investigate de sistemul judiciar francez, ‘sunt ilegale, dezgustătoare și nu își au locul în Europa’, a subliniat purtătorul de cuvânt, referindu-se la videoclipurile false (sau deepfake-uri) care au fost distribuite pe rețeaua X.

‘X este pe deplin conștient de faptul că trebuie aplicat cu rigurozitate regulamentul conform Legii privind serviciile digitale (DSA) și încurajăm toate companiile să îl respecte’, a adăugat purtătorul de cuvânt, amintind că UE i-a dat companiei X prima amendă pentru încălcarea acestui regulament în decembrie.

De asemenea, Comisia a solicitat explicații platformei în noiembrie cu privire la conținutul de negare a Holocaustului generat de Grok, care a stârnit și indignare în Europa.

Platforma lui Elon Musk a răspuns acestei solicitări în decembrie, iar echipele Comisiei ‘analizează’ în prezent aceste informații, a declarat purtătorul de cuvânt al executivului european.

Grok, asistentul de inteligență artificială al rețelei X, a recunoscut vineri existența unor ‘vulnerabilități’ care le-au permis utilizatorilor să obțină imagini cu conținut sexual explicit care implică minori sau femei, declanșând proteste la nivel mondial și extinderea unei anchete judiciare în Franța.

UE amendase deja X cu 120 de milioane de euro la începutul lunii decembrie pentru încălcarea DSA, în ciuda amenințărilor repetate din partea lui Donald Trump, care acuză blocul european că vizează giganții tehnologici americani prin legislația sa digitală.

Administrația Trump a luat măsuri de represalii la sfârșitul lunii decembrie, impunând sancțiuni fostului comisar Thierry Breton, arhitectul DSA, precum și altor patru personalități europene angajate în reglementarea strictă a tehnologiei și împotriva dezinformării.