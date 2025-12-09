UE pregăteşte intervenţii pentru deblocarea reţelelor electrice şi accelerarea investiţiilor în infrastructura energetică

Uniunea Europeană intenţionează să intensifice dezvoltarea infrastructurii energetice transfrontaliere pentru a elimina blocajele din reţele şi a accelera construcţia noilor linii electrice, potrivit unor documente interne consultate de Reuters.

Statele membre au investit masiv în energie regenerabilă cu cost redus, însă extinderea şi modernizarea reţelelor nu a ţinut pasul. Drept urmare, o parte tot mai mare din producţia eoliană şi solară este limitată pentru a evita supraîncărcarea, ceea ce duce la risipă de electricitate şi costuri suplimentare pentru consumatori.

Pentru a remedia situaţia, Comisia Europeană va elabora un plan centralizat privind infrastructura electrică transfrontalieră şi va lucra împreună cu operatorii de reţele şi companii pentru a accelera implementarea proiectelor, se arată în proiectul de propunere ce urmează să fie publicat miercuri.

Lipsa investiţiilor în reţele a contribuit la menţinerea preţurilor ridicate la energie în Europa, de două până la trei ori mai mari decât în China şi SUA, problemă reclamată adesea de industriile europene, care spun că facturile ridicate le afectează competitivitatea.

”Dezvoltarea reţelelor poate aduce valoare adăugată reală şi economii de costuri pentru europeni”, se arată în documentul preliminar. Un exemplu: investiţii de 5 miliarde de euro în reţele ar putea reduce cu opt miliarde costul total al sistemului energetic.

Reţele depăşite care scumpesc electricitatea

Dacă nu se iau măsuri, UE ar putea fi nevoită să limiteze până la 310 TWh de energie regenerabilă în 2040 din cauza constrângerilor din reţea, aproape jumătate din consumul casnic al UE din 2023 (691 TWh).

Un al doilea proiect legislativ arată că CE va propune modificarea legislaţiei europene pentru ca unele proiecte de infrastructură electrică să fie scutite de evaluări de mediu, având în vedere întârzierile de ani de zile cauzate de procedurile actuale. Proiectele mici de energie regenerabilă şi stocare ar urma să nu mai necesite autorizaţii de mediu.

Un purtător de cuvânt al Comisiei a refuzat să comenteze proiectele. Orice modificare legislativă ar necesita aprobarea statelor membre şi a Parlamentului European.

Propunerea stabileşte şi termene mai scurte pentru autorităţi în privinţa avizelor legate de reţele, inclusiv un termen de maximum şase luni pentru staţiile noi de încărcare pentru vehicule electrice. Dacă autorităţile nu răspund în termen, permisele ar fi acordate automat, o măsură menită să reducă întârzierile de durată întâlnite în unele ţări ale UE.