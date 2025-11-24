UE vrea ca SUA să aplice mai mult din acordul comercial convenit în iulie, inclusiv reducerea taxelor la oțel

Miniștrii din Uniunea Europeană ar urma să solicite luni oficialilor americani din domeniul comerțului să fie implementată o parte mai importantă din acordul comercial UE-SUA din iulie, cum ar fi reducerea taxelor vamale americane la oțelul din blocul comunitar, dar și la anumite mărfuri din UE, cum ar fi vinul și băuturile spirtoase, transmit DPA și Reuters.

Secretarul american pentru Comerț, Howard Lutnick, și reprezentantul american pentru Comerț, Jamieson Greer, se vor întâlni luni cu miniștrii responsabili cu comerțul din cele 27 state membre UE, în prima lor călătorie la Bruxelles de la preluarea funcțiilor.

De asemenea, reprezentanții celor 27 de state membre vor discuta luni despre relațiile comerciale cu China. Consiliul UE, care reunește statele membre, a indicat că miniștrii Comerțului vor face schimb de opinii cu privire la starea relațiilor comerciale cu Beijingul și perspectivele viitoare, în lumina evoluțiilor recente, inclusiv anunțul autorităților chineze privind noi controale asupra exporturilor de pământuri rare și suspendarea ulterioară de un an a acestei măsuri.

Vor fi analizate și ale probleme globale, cum ar fi supracapacitățile de producție, lanțurile de aprovizionare și protecționismul. Există temeri că taxele vamale americane impuse în alte regiuni ale lumii vor face ca surplusul să fie vândut în blocul comunitar la prețuri de dumping, în loc să ajungă în Statele Unite, ceea ce va pune presiune pe economiile europene.

Miniștrii din cele 27 de state membre vor lua prânzul cu Lutnick și Greer, timp de aproximativ 90 de minute. În timpul șederii lor la Bruxelles, Greer și Lutnick vor întâlniri și cu alți oficiali, inclusiv duminică, cu comisarul european pentru comerț, Maros Sefcovic, și vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Henna Virkkunen.

Acordul comercial UE-SUA din iulie prevede taxe vamale americane de 15% la majoritatea mărfurilor din UE, în timp ce blocul comunitar a fost de acord să elimine cele mai multe tarife impuse importurilor din Statele Unite.

Eliminarea poate avea loc doar în martie sau aprilie, deoarece este necesară aprobarea Parlamentului European și a guvernelor UE, ceea ce, susțin diplomați din blocul comunitar, exasperează Washingtonul. În plus, reprezentanții UE vor să obțină progrese în domeniul reducerii taxelor vamale americane la oțelul și aluminiul din blocul comunitar, dar și la o serie de produse, cum ar fi vinul și băuturile spirtoase, măslinele și pastele.