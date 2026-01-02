Un business construit pentru decizii bune într-o economie grăbită

În urmă cu 13 ani, Corina Cîmpoca a construit o agenție de research într-o piață care nu avea răbdare pentru date. A ales însă să demonstreze, pas cu pas, că deciziile bune nu se iau din instinct, ci cu analize serioase și know-how, chiar dacă acest drum pare mai lung și mai greu. Iar cifra de afaceri la care a ajuns în prezent este dovada că direcția pe care ea a urmat-o este cea corectă.

Corina Cîmpoca a fondat agenția de research MKOR în 2012 dintr-o nemulțumire clară: „vedeam prea multe decizii luate după ureche”, explică antreprenoarea. Avea 27 de ani și, într-un moment în care puțini antreprenori români vorbeau despre insight, metodologie sau empatie în business, ea era convinsă că se poate construi altfel. Treisprezece ani mai târziu, nivelul la care a ajuns afacerea pe care a fondat-o dovedește că nu s-a înșelat: 1,4 milioane de lei cifră de afaceri în 2024, o creștere de 46% față de anul anterior și o proiecție de 2,2 milioane de lei pentru 2025. Sună bine, dar drumul până aici nu a fost nici drept și nici comod. Antreprenoarea a trecut prin crize economice, pandemie, restructurări dureroase și momente delicate, în care a fost nevoită să aleagă între a crește rapid și a construi sănătos. Din toate aceste etape s-a conturat, treptat, forma actuală a MKOR: o companie mică, specializată, scalabilă, construită pe valori simple, cum ar fi empatia și excelența.

Date de intrare în business

Antreprenoriatul a apărut în viața Corinei Cîmpoca mai devreme decât MKOR. În 2007, a co-fondat NightBuyers, primul serviciu de livrări nocturne din România – un business lansat prea devreme pentru o piață care nu era încă pregătită. Apoi, de-a lungul timpului, alături de partenerul său, Alex Cîmpoca, a testat și alte direcții – ecommerce, lead generation, automatizări. Fiecare proiect a venit cu lecții, dar și cu o concluzie clară: prea multă diversificare riscă să dilueze ceea ce construiești cu adevărat. „Am decis să ne concentrăm resursele pe dezvoltarea MKOR”, spune antreprenoarea. Iar acum este convinsă că decizia a fost una cât se poate de inspirată, asta chiar dacă a trebuit să facă față unor perioade grele, în care a luat decizii dureroase. De exemplu, pandemia a fost însă momentul care a pus totul sub semnul întrebării. MKOR a trecut atunci printr-o contracție severă. „Echipa s-a redus de la peste 15 membri la doar 4 membri”, își amintește antreprenoarea. „Am implementat un sistem de management care aduce predictibilitate și claritate, cu impact direct în cifre și în loializarea echipei”, continuă ea. A fost un reset dur, dar necesar: a permis afacerii să se reinventeze și ei să își regândească rolul și implicarea. Asta și pentru că atinsese și un punct-limită personal. „Lucram până la 3 noaptea și la 7 eram în picioare”, își amintește Corina Cîmpoca. Cartea „Despre somn” a lui Matthew Walker i-a schimbat viața și i-a reconfigurat ritmul. În ceea ce privește maturizarea ei profesională, recunoaște că a contat enorm coachingul: între 2021–2024, a lucrat cu un coach profesionist, care a ajutat-o să-și construiască stilul actual de leadership. Cel mai bun sfat primit? „Să fiu mai bună ca ieri, nu ca ei.”

Din culisele cercetarii

Astăzi, MKOR funcționează cu o echipă centrală de opt oameni și un ecosistem de experți, accentul rămânând pe calitate, nu pe dimensiune. Pentru Corina Cîmpoca, compania ei nu livrează simple rapoarte, livrează context, sens și poveștile din spatele cifrelor. „Misiunea MKOR este să schimbe fundamental modul în care companiile folosesc datele”, explică antreprenoarea. De altfel, educarea pieței a rămas o provocare constantă. Aici, marile companii internaționale domină volumele, în timp ce firmele locale câștigă teren prin flexibilitate și înțelegerea contextului. Bineînțeles, toate se confruntă cu aceeași provocare: researchul nu este un produs ușor de vândut într-o lume grăbită, dominată de dezinformare. Lucrurile însă au șanse să se schimbe, pe măsură ce trendul în business este dat de companiile performante, care întotdeauna iau decizii strategice pornind de la date solide.

Astăzi, MKOR lucrează cu clienți din automotive, banking, FMCG, tech sau real estate, iar portofoliul include nume precum AFI, IULIUS, Autonom, Edenred, Google, SmartBill, Cupio, VTEX sau Volvo. Din 2024, agenția este implicată în numeroase proiecte internaționale: studiile multi-country au devenit regulă, iar analiza diferențelor culturale este acum parte din valoarea livrată. Cea mai mare realizare din ultima perioadă, spune Corina Cîmpoca, este reprezentată de rezultatele de la alegerile prezidențiale, unde MKOR a fost printre puținele agenții care au prognozat corect câștigătorul din turul doi.