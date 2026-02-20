Ungaria analizează oprirea exporturilor de electricitate și gaze către Ucraina

Ungaria ia în considerare o întrerupere a exporturilor de energie electrică și gaze către Ucraina, dacă Kievul nu reia transporturile de petrol rusesc către Ungaria prin conducta Drujba, a declarat joi șeful cancelarului prim-ministrului, Gergely Gulyas, transmite Reuters.

Ungaria și Slovacia, singurele țări din Uniunea Europeană ale căror rafinării mai utilizează petrol rusesc transportat prin conducta Drujba, încearcă să își asigure aprovizionarea cu țiței după ce livrările au fost oprite pe 27 ianuarie, în urma a ceea ce Ucraina a spus că a fost un atac cu drone rusești care a deteriorat infrastructura conductei Drujba.

Rafinăriile din Ungaria și Slovacia intenționează să înceapă să acceseze rezervele de petrol ale statului, iar Guvernul slovac a aprobat deja un împrumut de 250.000 de tone de țiței.

Șeful de cabinet al lui Orban, Gergely Gulyas, a declarat că Guvernul ungar a scos și el petrol de la rezerva de stat, în urma unei solicitări venite din partea companiei de rafinare MOL.

Ungaria și Slovacia au acuzat Ucraina că amână reluarea livrărilor de petrol rusesc prin conducta Drujba din motive politice, iar miercuri au anunțat oprirea exporturilor de motorină către Ucraina.

‘De asemenea, analizăm și opțiunea de a opri livrările de energie și gaze către Ucraina’, a declarat Gulyas, adăugând că Budapesta își coordonează demersurile cu Slovacia, dacă Ucraina nu reia livrarea de țiței prin conducta Drujba.

Separat, prim-ministrul slovac, Robert Fico, a evocat la rândul său posibilitatea opririi livrărilor de energie electrică în regim de urgență către Ucraina.

‘Vor exista și alte represalii dacă Guvernul ucrainean nu își schimbă decizia și continuă să oprească conducta Drujba cu argumente false’, a declarat Gulyas.

Potrivit firmei de consultanță ExPro, cu sediul la Kiev, Ungaria și Slovacia au furnizat 68% din energia electrică importată de Ucraina în această lună. De asemenea, Ungaria este responsabil pentru aproximativ o treime din importurile de gaze ale Ucrainei, potrivit operatorului de tranzit din Ucraina.

Miercuri, Ungaria a mai anunțat că, împreună cu Slovacia, a solicitat Comisiei Europene să pună în aplicare o scutire care le-ar permite celor două state să cumpere petrol rusesc transportat pe cale maritimă, în pofida sancțiunilor UE care interzic statelor membre să importe țiței rusesc transport cu tancurile petroliere. Acest lucru ar urma să se facă via conducta Adriatică, care traversează Croația, însă Ministerul Economiei de la Zagreb a spus că această conductă ar putea transporta mai mult petrol către Ungaria și Slovacia, dar că nu ar trebui să fie vorba de țiței rusesc.