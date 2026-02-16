Ungaria cere ajutorul Croației după ce livrările de petrol rusesc via Ucraina au fost oprite

Ungaria și Slovacia au cerut ajutorul Croației pentru livrarea de petrol rusesc prin conducta Adria, a declarat luni ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijarto, după perturbarea livrărilor de petrol rusesc prin Ucraina și acuzații contradictorii cu privire la cine este vinovat pentru aceste întreruperi, informează Reuters.

În data de 27 ianaurie, un atac rusesc asupra conductei Drujba din Ucraina a întrerupt livrările de petrol rusesc către Europa de Est, a anunțat joia trecută Ministerul ucrainean al Afacerilor Externe. Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiga a postat pe X o fotografie cu pompierii și ceea ce a numit a fi infrastructura conductei Drujba în flăcări, adăugând că Ungaria nu a comentat public incidentul, deoarece Rusia este de vină.

Luni, ministrul ungar de Externe, Peter Szijarto, a respins afirmațiile Kievului, precizând că Ucraina nu a reluat tranzitul de petrol prin conducta Drujba din motive politice, adăugând că el și ministrul slovac al Economiei, Denisa Sakova, au solicitat ajutorul Croației pentru a se aproviziona cu petrol rusesc.

‘Solicităm Croației să permită transportul de petrol rusesc către Ungaria și Slovacia prin conducta Adria, deoarece excepția noastră de la sancțiuni oferă posibilitatea de a importa petrol rusesc pe mare dacă livrările prin conductă sunt perturbate’, a scris Szijarto pe rețeaua X. ‘Securitatea aprovizionării cu energie a unei țări nu trebuie să fie niciodată o problemă ideologică. Prin urmare, ne așteptăm ca Croația, spre deosebire de Ucraina, să nu pună în pericol securitatea aprovizionării cu petrol a Ungariei și Slovaciei din motive politice’, a adăugat Szijarto.

Kievul nu a răspuns la comentariile lui Szijarto și nici compania ucraineană de petrol și gaze Naftogaz nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

Ministrul croat al Economiei, Ante Susnjar, a sugerat că țara sa ar putea răspunde la solicitarea Ungariei. ‘Croația nu va permite ca aprovizionarea cu combustibil a Europei Centrale să fie pusă în pericol. Suntem pregătiți să ajutăm la rezolvarea perturbării acute’, a spus Susnjar, adăugând că va respecta legislația UE și normele Biroului SUA pentru Controlul Activelor Străine.

Ungaria și Slovacia se bazează pe petrolul și gazele rusești și au refuzat inițiativele Uniunii Europene de a pune capăt acestor livrări, în cadrul eforturilor Bruxelles-ului de a diminua veniturile din energie care finanțează războiul Rusiei în Ucraina.

Conducta de petrol Adria, operată de compania croată Janaf, poate transporta aproximativ un milion de tone de petrol pe lună.