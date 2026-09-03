Ungaria intenționează să introducă un impozit pe avere pentru activele care depășesc 3,1 milioane de dolari

Guvernul de la Budapesta intenționează să introducă un impozit pe avere pentru activele care depășesc un miliard de forinți (3,1 milioane de dolari), potrivit unui oficial de rang înalt, care a reafirmat intenția premierului Peter Magyar de a majora taxele pentru cei mai bogați, transmite Bloomberg.

‘Impozitul pe avere va fi o piatră de hotar’, a declarat Balint Ruff, șef de cabinet al premierului Peter Magyar, într-un interviu publicat miercuri de portalul de știri Telex. ‘Regulamentul este pregătit de mult timp și va impune un impozit pe avere pentru veniturile și activele care depășesc un miliard de forinți’, a adăugat Balint Ruff.

Partidul Tisza al lui Peter Magyar a câștigat alegerile parlamentare din luna aprilie cu o majoritate zdrobitoare, după 16 ani de guvernare a lui Viktor Orban, perioadă în care inegalitatea a crescut în Ungaria și a apărut o nouă clasă conectată politic care s-a îmbogățit prin corupție. În luna iunie, Peter Magyar a declarat că impozitul pe avere ar putea aduce venituri anuale de 300 până la 600 de miliarde de forinți și va fi introdus începând de anul viitor, scrie Bloomberg.

Propunerile privind introducerea unui impozit pe avere câștigă teren de ambele părți ale Atlanticului, pe măsură ce politicienii încearcă să îmbunătățească finanțarea și să reducă inegalitatea. California analizează o taxă pentru miliardari, New York-ul ar putea introduce mai multe taxe noi pentru cei bogați, iar prim-ministrul britanic Andy Burnham a alimentat, de asemenea, speculațiile conform cărora taxele ar putea fi majorate.

Însă țările care au introdus impozite pe avere au constatat că rezultatele sunt amestecate. Bogații din Suedia analizează opțiuni pentru a-și proteja bunurile și chiar să părăsească țara, în timp ce partidele politice insistă asupra unei astfel de taxe. Norvegia a majorat taxele pentru cei bogați după ce un guvern de stânga a preluat puterea în 2021, ceea ce i-a făcut pe unii dintre cei mai bogați locuitori ai Norvegiei să se mute în străinătate. O comisie guvernamentală a recomandat reduceri drastice ale impozitului pe avere pentru a îmbunătăți mediul de afaceri.

În interviul pentru Telex, Balint Ruff nu a oferit detalii despre cum va fi aplicat impozitul pe avere în Ungaria, precum rata de impozitare sau ce fel de active ar urma să fie vizate. Guvernul de la Budapesta are nevoie de venituri suplimentare, deoarece se confruntă cu unul dintre cele mai mari deficite bugetare din Uniunea Europeană, estimat la 7,5% din PIB în acest an.

Însă, premierul Magyar a declarat în iunie că scopul taxei nu este unul ‘punitiv’, ci acela de a extinde responsabilitatea socială într-o țară în care o cotă unică de impozitare a veniturilor persoanelor fizice a fost criticată pentru că este împovărătoare pentru cei săraci și indulgentă pentru cei mai bogați.