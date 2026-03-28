UNSAR: Șase din zece români recunosc faptul că au comis cel puțin o abatere rutieră

Peste jumătate dintre români recunosc faptul că au încălcat cel puțin o regulă de circulație rutieră, arată rezultatele unui studiu sociologic realizat de IRES la solicitarea UNSAR – Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România și dat vineri publicității.

Mai exact, șase din zece persoane intervievate au admis că au comis cel puțin o abatere rutieră, în timp ce patru din zece respondenți declară că nu au încălcat nicio regulă de circulație.

Rezultatele studiului mai arată că românii își doresc măsuri mai ferme pentru combaterea comportamentelor periculoase în trafic. Astfel, șapte din zece români spun că și-ar dori să poată semnala către Ministerul Afacerilor Interne (MAI) prin aplicația dedicată și alte incidente în trafic, precum depășirile neregulamentare sau trecerea pe culoarea roșie a semaforului.

De asemenea, aceeași proporție susține înăsprirea sancțiunilor pentru șoferii care nu își achită amenzile contravenționale. Cei mai mulți consideră că, în cazul în care amenzile nu sunt plătite într-un termen de 12 luni, permisul de conducere ar trebui suspendat.

În afara sancțiunilor, românii propun și alte soluții pentru reducerea numărului de accidente rutiere. Cei mai mulți indică nevoia urgentă de îmbunătățire a infrastructurii rutiere, considerată esențială pentru siguranța participanților la trafic – un aspect menționat de peste șase din zece respondenți.

Pe locul al doilea se află nevoia unei supravegheri mai atente a traficului. Mai exact, românii își doresc ca sistemele de monitorizare video și constatare automată a abaterilor să fie extinse și utilizate eficient. Peste jumătate dintre participanți cred că prezența acestor sisteme ar descuraja comportamentele periculoase și ar contribui la respectarea regulilor de circulație.

Nu în ultimul rând, aproape jumătate dintre respondenți consideră că soluția trebuie să vină de la bază – din școală. Introducerea educației rutiere ca materie obligatorie ar putea forma generații mai conștiente și mai responsabile în trafic.

Interesant este și faptul că percepțiile diferă în funcție de gen: bărbații susțin mai des ideea că infrastructura rutieră ar trebui să fie prioritatea principală, în timp ce femeile pun accent mai mare pe supravegherea video și automatizarea sancționării abaterilor.

Studiul face parte din inițiativele UNSAR dedicate creșterii siguranței rutiere în România. UNSAR a inițiat Coaliția pentru Siguranță Rutieră – un proiect de țară menit a crește nivelul de informare publică asupra necesității creșterii responsabilității fiecăruia dintre noi – pentru a avea drumuri mai sigure, fără accidente și victime.

