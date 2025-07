V. Chițac: Trei motive pentru care Constanța trebuie să fie destinația anului 2025

Constanța trebuie să dezvolte o nouă formă de turism, cea de turism cultural, care să atragă vizitatori pe tot timpul anului. O spune primarul Constanței, care, invitat în cadrul conferinței „Constanța, destinația viitorului”, organizată de Antena 3 CNN cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța, Cazinoului din Constanța și Consiliului Județean Constanța, a prezentat și trei motive pentru care orașul de la malul mării trebuie să fie destinația anului 2025, atât pentru turiști cât și pentru investitori.

„Primul motiv – Cazinoul, pe care l-am operalizat odată cu “Zilele Constanței”. Nouă ni s-a predat o clădire. Într-adevăr o clădire superbă. Cazinoul e un motiv. Din momentul în care ni s-a predat clădirea până la operaționalizare e drum lung. Vă rog să ne înțelegeți, dincolo de scopul cultural, avem și un scop comercial, la sfârșitul anului veniturile trebuie să fie mai mari decât cheltuielile. În 2020 devizul era 111 milioane, s-a finalizat cu 235 milioane. Contribuția primăriei a însemnat, în prima fază, circa 15 milioane de lei, lucrări pentru utilități, consolidarea zidului de sprijin de la sud. După aceea, între 10-15 milioane dotările interioare, inclusiv muzeul imersiv. Avem și noi partea noastră.

Din punct de vedere economic suntem la începutul unei investiții uriașe. Iulius a realizat investiții imense în Iași, în Timișoara, e la început în Constanța. Din perspectiva investițiilor private în Constanța noi am stat prost. Spuneam că suntem la începutul unei investiții care va fi cea mai mare din România. Peste 10 ani, așa cum e proiectată investiția, se vor crea 20.000 de locuri de muncă, iar la bugetul local vor veni în plus 108 milioane de euro. Zona în care se face investiția va fi abordată de 110.000 de cetățeni pe zi. Am spus-o și am avut dreptate, odată cu reabilitarea cazinoului, zona din apropiere va deveni și mai efervescentă. Mulți privați proprietari de clădiri istorice au început reabilitări. Pe lângă turismul estival trebuie să introducem turismul cultural și avem toate argumentele pentru ca în zona aceasta, zona zero, zona peninsulară, să dezvoltăm turismul care să fie atractiv pe tot timpul anului„, a declarat Vergil Chițac în cadrul conferinței.