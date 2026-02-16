Volkswagen vrea să reducă costurile cu 20% până la finalul lui 2028

Volkswagen AG, cel mai mare producător auto european, intenționează să reducă costurile cu 20% la toate mărcile sale până la finalul lui 2028, a anunțat luni publicația Manager Magazin, transmite Reuters.

Conform informațiilor Manager Magazin, directorul general Oliver Blume și directorul financiar Arno Antlitz au prezentat luna trecută ‘un plan masiv de economii’ la o întâlnire cu ușile închise la care au participat șefii importanți ai companiei, la Berlin.

Reducerea costurilor este menită să asigure revenirea la un nivel sustenabil, pe fondul dificultăților provocate de concurența din China, taxele vamale americane și mediul competitiv.

Încă nu este clar unde exact vor fi făcute economiile și unde va fi îmbunătățită cooperarea dintre mărci, dar nu sunt sunt excluse noi închideri de fabrici, susține publicația germană.

Reprezentanții VW nu au răspuns solicitărilor Reuters de a face comentarii.

În ianuarie, Volkswagen anunțase că vrea să reducă costurile de producție în următorii ani cu până la un miliard de euro (1,17 miliarde de dolari), în urma colaborării între mărcile grupului.

Producția, dezvoltarea tehnică și achizițiile vor fi conduse de un Consiliu de administrație al grupului de mărci, în cadrul eforturilor de a eficientiza operațiunile și a reduce numărul de angajați din conducere, a informat într-un comunicat Volkswagen.

Mărcile Skoda, Seat/Cupra și divizia Volkswagen de vehicule comerciale vor fi conduse de patru membri ai Consiliului, noua strategie având ca obiectiv reducerea numărului de locuri în Consiliu cu aproximativ o treime până la mijlocul lui 2026.

‘Noul Consiliul de administrație al grupului de mărci aduce o viteză sporită și o orientare spre optimizarea mărcilor’, a afirmat Thomas Schäfer, directorul general al diviziei de automobile a Volkswagen.

Compania lansase un proces de restructurare, cu un program masiv de reducere a costurilor la marca de bază Volkswagen. Acest program prevede concedierea a 35.000 de angajați în Germania până în 2030.

Recent, grupul Volkswagen AG a anunțat că a vândut pe ansamblul anului trecut 8,98 milioane de vehicule pe plan global, un declin de 0,5% față de 2024.

În China, o piață majoră pentru Volkswagen, vânzările au scăzut cu aproximativ 8%, la 2,69 milioane de vehicule, pe fondul intensificării concurenței din partea producătorilor auto interni. De asemenea, vânzările în America de Nord au înregistrat un declin de 10,4% anul trecut, pe fondul taxelor vamale impuse de președintele Donald Trump.

În schimb, Volkswagen AG a raportat o creștere a vânzărilor de 3,8% în Europa, la 3,38 milioane de vehicule. În America de Sud, creșterea a fost chiar mai solidă, de 11,6%, la 663.000 unități.