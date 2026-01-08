Warner Bros respinge oferta de preluare de 108,4 miliarde de dolari a Paramount

Consiliul de Administrație al Warner Bros Discovery (WBD) a respins miercuri, în unanimitate, oferta de preluare a Paramount Skydance, în valoare de 108,4 miliarde de dolari, spunând că ‘nu este în interesul superior’ al WBD și al acționarilor săi, și nu depășește oferta Netflix’, transmite DPA.

Oficialii recomandă acționarilor să aprobe oferta Netflix.

‘Consiliul de Administrație al Warner Bros Discovery (WBD) a stabilit, în unanimitate, că cea mai recentă ofertă a Paramount rămâne inferioară acordului de fuziune cu Netflix în multiple zone cheie’, a afirmat Samuel A Di Piazza, Jr, președintele Board-ului Warner Bros.

Anunțul vine după ce gigantul american de streaming Netflix informase recent că a ajuns la un acord în vederea preluării activelor care includ studiourile de film și televiziune Warner Bros Discovery și prestigioasa divizie de streaming HBO Max, pentru aproximativ 82,7 miliarde de dolari.

Aceasta ar fi cea mai mare operațiune de consolidare din industria divertismentului de la preluarea Fox de către Disney, în 2019, pentru 71 miliarde de dolari.

În decembrie, grupul media Paramount Skydance a lansat o ofertă ostilă de preluare a Warner Bros Discovery, inclusiv divizia Global Networks, în valoare de 108,4 miliarde de dolari.

Conform analiștilor, cumpărarea proprietarului unor francize importante, printre care ‘Game of Thrones’, ‘DC Comics’ și ‘Harry Potter’, va înclina și mai mult balanța puterii de la Hollywood în favoarea gigantului de streaming Netflix, care și-a construit dominația fără achiziții majore sau o bibliotecă mare de conținut, și îi va permite să respingă concurența din partea Walt Disney și Paramount, susținute de familia Ellison.

Analiștii susțin că în spatele achiziției stă dorința Netflix de a bloca drepturile pe termen lung asupra serialelor și filmelor de succes și de a se baza mai puțin pe studiouri externe, pe măsură ce se extinde în domeniul jocurilor și caută noi căi de creștere, după succesul măsurilor sale de reprimare a partajării parolelor.

Acordul va fi analizat cu atenție de organismele de reglementare a concurenței din Europa și SUA, deoarece ar oferi celui mai mare serviciu de streaming din lume dreptul de proprietate asupra unui rival care deține HBO Max și se mândrește cu aproape 130 de milioane de abonați la streaming.

Paramount, condus de David Ellison, care a lansat războiul ofertelor cu o serie de oferte nesolicitate și are legături strânse cu administrația Trump, a pus la îndoială procesul de vânzare, într-o scrisoare în care susține că Netflix a fost tratat preferențial.