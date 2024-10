Wizz Air introduce 44 de rute pentru sezonul de iarnă 2024-2025, din care 14 sunt de pe aeroporturi din România, a anunţat, marţi, compania.

De asemenea, compania aeriană pune la vânzare peste 28 de milioane de locuri la preţuri accesibile pentru sezonul de iarnă, iar aproape 5 milioane vor fi alocate pieţei din ţara noastră.

„În România, 14 rute au început, de asemenea, în această săptămână, cu nouă rute complet noi şi cinci redeschise. Din această iarnă, Wizz Air aterizează pe aeroportul nou inaugurat din Salerno, Italia, şi introduce destinaţii unice precum Cracovia, Lisabona, Malmo, Marrakesh, Roma Fiumicino, Stuttgart şi Trieste din şi mai multe oraşe. În total, compania aeriană va opera 141 de rute în sezonul de iarnă pe întreg teritoriul României”, se arată în comunicatul Wizz Air.

De asemenea, Wizz Air va pune la dispoziţia pasagerilor săi în acest sezon peste 28 de milioane de locuri la preţuri accesibile în întreaga reţea, cea mai mare ofertă din punctul de vedere al capacităţii pe timp de iarnă de la începutul operaţiunilor sale, deservind Europa, Africa de Nord, Orientul Mijlociu şi Asia Centrală. Aproape 5 milioane de locuri vor fi alocate doar pieţei din România.

Cele mai noi rute Wizz Air din România în sezonul de iarnă 2024-2025 sunt din Bucureşti către Malmo, Milano, Salerno Costa d’Amalfi, Cracovia, Marrakesh, Stuttgart şi Trieste, preţul biletelor începând de la 19,99 de euro. De asemenea, din Cluj -Napoca sunt programate zboruri către cinci destinaţii: Abu Dhabi, Lisabona, Lyon, Stuttgart şi Viena, cu preţuri începând de la 17,99 euro, din Iaşi către o destinaţie, Malmo, la un preţ de 19,99 euro, şi din Bacău către Roma Fiumicino – 24,99 euro.

În perioada ianuarie-octombrie 2024, Wizz Air şi-a îmbunătăţit performanţa în ceea ce priveşte punctualitatea zborurilor din România cu 13% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut şi a atins o rată de finalizare a zborurilor de 99,6%, una dintre cele mai ridicate din industrie, ajungând la procentul de 100% zboruri finalizate pentru mai multe luni din acest an, precizează reprezentanţii Wizz Air în comunicat.

Compania aeriană oferă în prezent şi un portofoliu îmbunătăţit de opţiuni destinate membrilor, inclusiv All You Can Fly, Wizz MultiPass, disponibil în mai multe pieţe, şi Wizz Discount Club Premium, iar pentru confortul pasagerilor, Wizz Air a introdus opţiunile de plată Apple Pay şi Google Pay în aplicaţia sa oficială şi a început să accepte cardurile Revolut pentru achiziţiile efectuate la bord.

Potrivit sursei citate, Wizz Air a menţinut cea mai scăzută intensitate a emisiilor de carbon din industrie, cu o medie de 52,6 grame de CO2 per pasager/kilometru pe parcursul a 12 luni. În prezent, împreună cu Airbus, compania aeriană testează operaţiunile cu combustibil sustenabil pentru aviaţie (SAF), înainte ca regulamentul RefuelEU să intre în vigoare în ianuarie 2025.

„Suntem încântaţi să intrăm în cel mai mare sezon de iarnă de până acum, oferind zeci de rute noi pe care clienţii noştri le pot explora. Suntem bucuroşi să inaugurăm 14 rute de pe diferite aeroporturi din România, oferind aproape 5 milioane de locuri clienţilor noştri, cu şi mai multe opţiuni de călătorie directă şi mai multă flexibilitate. Aceste noi rute evidenţiază angajamentul nostru de a ne extinde reţeaua şi de a oferi pasagerilor noştri opţiuni de călătorie accesibile. (…)”, a declarat Anastasia Novak, Corporate Communication Manager la Wizz Air, citată în comunicat.

Compania aeriană ultra-low cost Wizz Air operează o flotă de 224 de aeronave Airbus A320 şi A321 şi este listată la Bursa de Valori din Londra.