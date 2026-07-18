X şi marile case de discuri pun capăt litigiului privind utilizarea muzicii pe platforma de socializare

Compania X Corp., deţinută de Elon Musk, şi un grup de mari case de discuri, printre care Universal Music Group şi Sony Music, au convenit să încheie disputa juridică privind utilizarea pieselor muzicale pe platforma X, potrivit unor documente depuse la instanţele federale din SUA, transmite Reuters.

Părţile au solicitat unei instanţe federale din Tennessee să respingă procesul intentat de casele de discuri, care acuzau X că a încălcat sute de drepturi de autor, permiţând utilizatorilor să publice melodii fără licenţă.

În acelaşi timp, cele două tabere au cerut şi închiderea procesului deschis de X într-o instanţă din Texas, în care compania acuza editorii muzicali că au încălcat legislaţia concurenţei prin refuzul de a negocia individual licenţele şi prin impunerea unor tarife excesive.

Documentele depuse la instanţă solicită respingerea definitivă a ambelor procese, ceea ce înseamnă că aceleaşi pretenţii nu vor mai putea fi formulate în viitor.

Litigiul a început în 2023, când un grup format din 17 editori muzicali a dat în judecată X, solicitând despăgubiri de peste 250 de milioane de dolari pentru presupusa încălcare a aproape 1.700 de drepturi de autor.

Reclamanţii susţineau că platforma X ignora în mod sistematic încălcările drepturilor de autor, spre deosebire de alte platforme importante, precum TikTok, Facebook şi YouTube, care deţin acorduri de licenţiere pentru utilizarea muzicii.

În 2024, instanţa a respins o mare parte din acuzaţiile formulate împotriva X, însă a permis continuarea procesului privind presupusa contribuţie a companiei la încălcarea drepturilor de autor.

La începutul acestui an, X a răspuns printr-un proces separat, acuzând editorii muzicali de practici anticoncurenţiale. În urma înţelegerii dintre părţi, şi această acţiune urmează să fie închisă.