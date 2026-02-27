2025, al treilea an consecutiv încheiat de BCE cu pierderi

Banca Centrală Europeană (BCE) a raportat joi o pierdere netă de 1,254 miliarde de euro pentru anul 2025, semnificativ mai mică decât cea înregistrată în 2024, adăugând că și își propune să revină la echilibru încă din acest an, transmite AFP.

Pierderea din 2025, considerabil mai mică față de rezultatul negativ record de 7,944 miliarde de euro înregistrat în urmă cu un an, ‘va rămâne în bilanțul BCE pentru a fi compensată de profiturile viitoare’, a explicat instituția într-un comunicat de presă.

Politica monetară implementată de gardienii euro pentru a reduce inflația la 2%, după ce a atins un vârf de peste 10% în 2022, în urma invaziei rusești în Ucraina, a dus la o creștere semnificativă a bilanțului BCE, precum și al altor bănci centrale din zona euro. Creșterea drastică a dobânzilor în 2022 și 2023 a majorat dobânzile pe care BCE a trebuit să le plătească, în principal prin sistemul de plăți interbancare din zona euro și, într-o măsură mai mică, pentru depozitele constituite de băncilor comerciale la BCE.

În același timp, instituția cu sediul la Frankfurt colectează la rândul său dobânzi din ce în ce mai mici pentru obligațiunile suverane achiziționate în cadrul programelor de salvare, în timpul pandemiei de Covid-19 și al crizei datoriilor, care ajung la scadență și nu mai sunt reînnoite.

‘Se estimează că BCE va reveni pe profit în 2026 sau în anul următor, deși acest aspect va depinde de nivelurile viitoare ale ratelor dobânzilor reprezentative ale BCE și ale cursurilor de schimb, precum și de dimensiunea și structura bilanțului BCE. În orice caz, BCE poate să funcționeze cu eficacitate și să își îndeplinească mandatul principal de menținere a stabilității prețurilor, indiferent de eventualele pierderi’, se arată în comunicatul de presă al BCE.

În același document, instituția a mai informat că în 2025 avea aproape 4.400 de angajați echivalenți cu normă întreagă, o creștere de 2%.

De asemenea, președinta BCE, Christine Lagarde, a primit o compensație de 492.204 euro, o creștere de 5,5% față de anul precedent, detaliază raportul anual al instituției. Franțuzoaica a mai primit încă 130.457 de franci elvețieni (143.500 euro) de la Banca Reglementelor Internaționale, în calitate de membru în Consiliul de Administrație.

În urma informațiilor apărute în presă, care au scos la lumină această acumulare de remunerații, Lagarde a explicat joi Parlamentului European că plata de la Banca Reglementelor Internaționale a fost comunicată ‘transparent’ într-o scrisoare trimisă vineri europarlamentarului Fabio de Masi și publicată pe site-ul instituției.

Cele 21 de bănci centrale naționale din zona euro, acționari ai BCE, nu vor primi dividende pentru anul 2025.

Va mai dura câțiva ani până când BCE va putea relua plata dividendelor, în condițiile în care este nevoie de timp pentru compensarea pierderilor de peste 10 miliarde de euro, acumulate începând din 2022, precum și pentru reconstituirea provizioanelor pentru riscuri financiare.