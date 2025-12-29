2025 – anul aurului, al inteligenței artificiale dar și al incertitudinii și volatilității pe piețe

Lumea financiară arată cu totul altfel decât optimismul ‘aterizării line’ care domnea în previziunile de acum 12 luni iar anul 2025 va rămâne în istorie nu doar pentru reîntoarcerea lui Donald Trump la Casa Albă, ci și pentru revenirea incertitudinii și volatilității pe piețe, consideră analistul Bogdan Maioreanu, comentator de piață al eToro, platformă de tranzacționare și servicii financiare.

El vede aurul drept ‘tranzacția anului’, în condițiile în care prețul metalului galben a crescut cu peste 71% de la începutul anului, beneficiind de creșterea incertitudinii din comerțul internațional, de tensiunile geopolitice mari, de cererea puternică venită din partea băncilor centrale și, de asemenea, de așteptările investitorilor privind scăderea ratelor dobânzilor.

‘În 2025, am asistat la una dintre cele mai mari variații de performanță între clasele de active din ultimii ani. Dacă ar fi existat o ‘tranzacție a anului’, aceasta ar fi fost, fără îndoială, aurul. Prețul metalului galben a crescut cu peste 71% de la începutul anului, beneficiind în mod real de creșterea incertitudinii din comerțul internațional pe care am observat-o, indusă de administrația SUA, de tensiunile geopolitice mari, de cererea puternică venită din partea băncilor centrale și, de asemenea, de așteptările investitorilor privind scăderea ratelor dobânzilor. În contrast puternic, pe piețele petrolului oferta a înecat cererea. În ciuda tensiunilor continue din Orientul Mijlociu, prețurile țițeiului au rămas scăzute, Brent tranzacționându-se la aproximativ 83 de dolari pe baril la începutul anului și fiind acum în jurul valorii de 60 de dolari. Oferta în exces a depășit tensiunile geopolitice, exercitând presiune asupra prețurilor. Pentru importatorii de energie, aceasta a fost o salvare; pentru sectorul energetic, un obstacol’, susține Maioreanu, într-un comunicat.

Indicii bursieri din SUA, Europa, Japonia și China au oferit randamente de două cifre în acest an, în ciuda scăderilor semnificative după ‘Ziua Eliberării’ a lui Donald Trump și a incertitudinii generate de tarifele vamale impuse de administrația americană. De fapt, discuțiile despre tarife au determinat sentimentul piețelor în prima jumătate a anului. S&P 500, Nasdaq și Dow Jones au atins noi maxime istorice, susținute de entuziasmul pentru inteligența artificială și de optimismul că ratele dobânzilor au atins nivelul maxim, piețele anticipând scăderea acestora odată cu domolirea inflației.

În timp ce sectorul tehnologic american a rămas rezilient, impulsionat de investiții susținute în inteligența artificială, indicii europeni s-au luptat cu dificultatea situațiilor politice complexe de pe continent. Potrivit analistului citat, proximitatea conflictului din Ucraina și programul Rearm Europe au creat oportunități pentru giganții din industria europeană de apărare, precum Rheinmetall, Leonardo, Thales, BAE și alții, iar acest lucru a fost evident în performanța acestei industrii pe bursele de valori.

În România, 2025 a fost un an decisiv pentru economia țării și, așa cum au avertizat organismele internaționale, dimensiunea deficitul bugetar nu mai putea fi ignorată, subliniază Bogdan Maioreanu. ‘Pachetul de consolidare fiscală – inclusiv majorările dureroase ale TVA și eliminarea plafonului prețurilor la energie – a determinat o creștere a inflației la 9,9% în septembrie, un șoc care a erodat puterea de cumpărare. Creșterea PIB-ului a stagnat întrucât înăsprirea fiscală a frânat consumul. În contrast, indicele BET al Bursei de Valori București (BVB) a înregistrat o creștere de aproape 44% față de începutul anului. Nu este de mirare că, potrivit ultimului sondaj eToro Retail Investor Beat, 50% dintre investitorii individuali români au acțiuni locale în portofoliile lor, în timp ce 42% au acțiuni străine, 52% au criptoactive, iar trei sferturi au numerar, inclusiv conturi de economii’, precizează acesta.

În context, 2025 a fost anul în care Bitcoin s-a consolidat ca activ ce poate acumula valoare. Deși previziunile de la începutul anului, de 200.000 de dolari, s-au dovedit a fi excesiv de optimiste, activul a dat dovadă de o maturitate remarcabilă, crede analistul eToro. Tranzacționat astăzi la un nivel de aproximativ 87.000 de dolari, față de nivelul maxim de peste 126.000 de dolari, Bitcoin a trecut de la statutul de ‘aur digital’ la cel de ‘adoptare instituțională’. Însă, în cele din urmă, a ajuns la capătul mai slab al spectrului, împreună cu dolarul american, pierzând teren pe măsură ce așteptările privind lichiditatea se schimbă și prin urmare, apetitul pentru risc se extinde pe piețele globale.

‘Pe măsură ce ne îndreptăm spre noul an, mesajul din 2025 este clar: piețele au recompensat calitatea, reziliența câștigurilor și expunerea la teme structurale, în special în domeniile AI și al tranziției energetice și, de asemenea, oportunităților selective de pe piețele emergente. Potrivit eToro Retail Investor Beat, 64% dintre investitorii individuali români și 56% dintre cei globali consideră că piața ‘bull’ va continua și anul viitor. Cu siguranță, în noaptea dintre ani, investitorii își vor dori un 2026 de succes pe piețele financiare’, a mai arătat sursa citată.

Ultimul raport Retail Investor Beat se bazează pe un sondaj realizat în rândul a 11.000 de investitori individuali din 13 țări și trei continente. Sondajul a fost realizat în perioada 30 octombrie – 13 noiembrie 2025 de către compania de cercetare Opinium.

eToro este o platformă de tranzacționare și investiții, fondată în 2007. În prezent, are peste 40 de milioane de utilizatori înregistrați în 75 de țări.