Cumpărătorii de grâu se pregătesc de prețuri mai mari din cauza continuării războiului din Ucraina

Cumpărătorii de grâu din întreaga lume, care au amânat refacerea stocurilor, se vor confrunta cu prețuri mai mari atunci când vor reveni pe piață, în săptămânile următoare, prețurile globale crescând vertiginos din cauza războiului dintre Rusia și Ucraina, care nu dă semne de încetare, transmite Reuters.

Principalii importatori de grâu din Asia, Orientul Mijlociu și Africa, care se bazau pe regiunea Mării Negre pentru aprovizionare, întâmpină dificultăți în a-și asigura livrările, întrucât atacurile asupra navelor și a infrastructurii portuare au blocat aproape complet transportul de mărfuri începând cu luna iulie. Aceste restricții au declanșat o creștere a prețurilor: contractele futures de referință de la bursa din Chicago au urcat cu 40% față de minimele din iunie, atingând cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani și jumătate.

‘Regiunea Mării Negre este importantă pentru livrările de cereale și dacă cumpărătorii nu pot scoate cereale din această regiune, sunt nevoiți să se uite în altă parte pentru aprovizionare, ceea ce va duce la o nouă creștere a prețurilor’, a declarat Ole Hansen, directorul departamentului de strategie la Saxo Bank.

Exporturile de grâu rusesc urmează să scadă până la aproximativ un milion de tone în luna septembrie, de la cinci milioane de tone în luna septembrie a anului trecut, în timp ce Ucraina va expedia aproximativ un milion de tone în această lună, jumătate din volumul înregistrat în luna septembrie anul trecut, conform estimărilor analiștilor firmei de consultanță Kpler.

Pe termen scurt, această criză va afecta cel mai mult Asia.

‘Foarte puține nave intră pentru a încărca marfă, iar cantitățile reduse care sunt exportate din Rusia și Ucraina merg la anumiți cumpărători din Orientul Mijlociu și Africa. Nimic nu este direcționat către Asia’, a declarat Ishan Bhanu, analist la Kpler. Potrivit acestuia, Indonezia, al doilea mare importator mondial, a primit în această lună doar 60.000 de tone de grâu din regiunea Mării Negre, față de o jumătate de milion de tone primite în septembrie anul trecut.

În acest context, producătorii indonezieni de făină se orientează către alți furnizori de grâu, inclusiv Argentina, și plătesc prețuri cu circa 20-25% mai mari pentru grâul australian decât cel plătit anterior pentru grâul din regiunea Mării Negre, au precizat traderii.

Un director al unei companii de morărit din Asia de Sud-Est a declarat că firma a contractat câteva containere cu grâu din Australia pentru a înlocui grâul rusesc și ucrainean, dar nu a achiziționat cantități vrac din cauza costurilor ridicate. ‘Prețurile au crescut considerabil și nu suntem în măsură să transferăm întregul cost asupra cumpărătorilor noștri de făină’, a afirmat oficialul, care a dorit să își păstreze anonimatul.

Grâul din România este cotat la aproximativ 340 de dolari pe tonă (în regim C&F – cost și navlu) pentru livrări în Asia de Sud-Est, în timp ce grâul australian de tip ‘Premium White’ este cotat la circa 345 de dolari pe tonă pentru livrările din octombrie; ambele prețuri sunt cu aproximativ 25% mai mari decât cele la care se tranzacționa grâul din regiunea Mării Negre înainte de criza transporturilor maritime.

Egiptul, cel mai mare cumpărător mondial, urmează să primească mai puțin de o zecime din volumul importat din Rusia și Ucraina în perioada septembrie-octombrie a anului trecut. Totuși, Egiptul dispune de o anumită marjă de manevră.

‘Importatorii nu pot aștepta la nesfârșit, dar pot amâna achizițiile pentru o perioadă destul de lungă, întrucât recoltele din Orientul Mijlociu și Africa de Nord tocmai au fost strânse, oferind o gură de oxigen dar, desigur, nu pentru întregul sezon’, a declarat un trader european.

În prima jumătate a lunii septembrie, importurile de grâu ale Egiptului au scăzut până la 143.870 de tone, de la 876.139 de tone în aceeași perioadă a anului trecut, când Rusia și Ucraina asigurau cea mai mare parte a livrărilor, conform datelor oficiale.

Egiptul se orientează către Franța și alți furnizori europeni, diversificându-și sursele de aprovizionare și reducând dependența de Ucraina și Rusia, a declarat duminică ministrul Aprovizionării, Sherif Farouk. Cu toate acestea, unii cumpărători egipteni încă evită furnizorii alternativi, întrucât morarii preferă soiurile de grâu pe care sunt obișnuiți să le prelucreze și dispun de stocuri interne, au declarat traderii din Cairo.