Mureșan explică de ce nu a mers la sediul PSD: Firesc mi se pare să avem o discuție în Parlament

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a explicat miercuri de ce nu s-a dus să se întâlnească cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, la sediul social-democraților, el afirmând că i se pare firesc ca o discuție despre învestirea Guvernului să aibă loc la Parlament.

”Domnul Grindeanu și cu mine nu ne-am înțeles să avem o anumită întâlnire la o anumită oră, la un anumit loc. Ceea ce ne-am înțeles, domnul Grindeanu și cu mine, este următorul lucru: Am telefonat în jurul orei 11:30 și domnul Grindeanu m-a rugat să îi trimit elementele principale ale programului de guvernare. I-am spus că suntem încă în etapa în care lucrăm, lucrăm la programul principal, la programul complet de guvernare, dar că îi voi trimite liniile directoare în cursul zilei de astăzi. I-am spus că voi avea la ora 12:00 o conferință de presă, după care întâlnirea cu grupul minorităților și că mă bucur să ne vedem după aceea. Și a spus: vorbim mai încolo. După care eu am avut conferința de presă, m-am întâlnit cu grupul minorităților, am lucrat la programul de guvernare să finalizăm și liniile directoare pe care le-am trimis în cursul acestei după-amieze domnului Grindeanu. Cred că între 17:00 și 18:00 le-am trimis domnului președinte Grindeanu cu disponibilitatea totală de a discuta cu domnia sa și le-am trimis și presei, le-am făcut și publice”, a spus Mureșan, la B1 Tv.

El s-a arătat încrezător că va reuși să aibă o discuție cu Grindeanu zilele următoare și a precizat că i s-ar fi părut firesc să se întâlnească cu șeful PSD la Parlament.

”Am fost la grupurile parlamentare ale Partidului Național Liberal, ale USR, ale UDMR și la grupul minorităților naționale în Parlamentul României și firesc este ca președintele Camerei Deputaților să dorească un Parlament puternic, un Parlament în care să aibă loc discuțiile pentru învestirea Guvernului. Așa cum m-am întâlnit cu toate celelalte grupuri în Parlamentul României, mi s-ar părea firesc să mă întâlnesc și cu PSD-ul în Parlamentul României. Ar fi ciudat dacă tocmai președintele Camerei Deputaților ar fugi din Parlamentul României să se întâlnească cu mine pe altundeva. (…) Eu tratez toate partidele în același fel și ca un gest de curtoazie, un gest firesc de curtoazie din partea mea, am mers eu să vizitez partidele la grupurile lor parlamentare, am mers să discut cu parlamentarii și firesc mi se pare ca și cu PSD să avem o discuție în Parlament. Dar despre acest lucru, despre locul întâlnirii sunt sigur că domnului Grindeanu și cu mine vom avea ocazia să discutăm, dar mereu pe picior de egalitate. Eu nu comand domnului Grindeanu la ce oră și unde să ne întâlnim și nici domnia sa nu îmi comandă mie la ce oră și unde să ne întâlnim. Sunt sigur că vom reuși să stabilim de comun acord ca două persoane civilizate, ca doi parlamentari care dialoghează civilizat”, a transmis Mureșan.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, l-a așteptat, miercuri, până la ora 17:00, la sediul central al partidului, pe premierul desemnat Siegfried Mureșan. Pentru că Mureșan nu a venit, Grindeanu a părăsit sediul și l-a sfătuit din nou pe premierul desemnat să își depună mandatul.

‘Din perspectiva noastră, în acest moment, e evident că domnul Siegfried Mureșan nu-și dorește să fie prim-ministru. Eu, în prima parte a zilei, l-am așteptat la biroul de la Camera Deputaților, în partea a doua l-am așteptat aici, am așteptat chiar și în format electronic să-mi fie trimis un program de guvernare. Nu avem pretenția să fie forma finală, fiindcă știm că aceste lucruri se updatează, dar mă așteptam să fie, cel puțin în linii mari, să avem acest program de guvernare. Cu alte cuvinte, ce vă spuneam în urmă cu două – trei ore, și anume faptul că noi credem că dânsul nu își dorește cu adevărat să fie prim-ministru, e adevărul, și atunci i-aș spune ce am spus și luni după ședința de Birou Permanent Național, faptul că pierdem timpul, să-și depună mandatul. (…) După modul în care, cel puțin în aceste zile, ne-a tratat nu are cum să obțină voturile PSD în acest mod’, a spus Grindeanu la sediul central al PSD.