Adrian Veștea: Incertitudinea politică actuală reprezintă un risc major pentru România

Incertitudinea politică actuală reprezintă un risc major pentru România, a declarat duminică premierul desemnat Adrian Veștea, făcând trimitere la implementarea proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Acesta a avut o întâlnire cu Florin Zaharia, propunerea pentru funcția de ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene.

‘Cea mai presantă temă pentru România este încheierea cât mai bine posibil a implementării PNRR. Am pierdut o lună și jumătate în care Guvernul nu a avut drept de inițiativă legislativă și mai multe jaloane și ținte negociate cu Comisia Europeană nu au putut fi duse la îndeplinire din acest motiv’, a spus Adrian Veștea, pe Facebook.

Premierul desemnat a adăugat că instalarea cât mai rapidă a unui Guvern va conduce la o absorbție mai mare a fondurilor europene.

‘Dacă vrem să absorbim cât mai mulți din restul de încasat de la UE, trebuie să îndeplinim două condiții cât mai repede: un Executiv funcțional cu puteri depline și Parlamentul care să adopte proiectele la care s-a lucrat în toată această perioadă, dar care nu au putut fi promovate la nivel guvernamental’, a subliniat Veștea.

El a adăugat că a discutat aceste aspecte cu Florin Zaharia, propunerea pentru funcția de ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene.

‘Vorbim de un profesionist foarte apreciat, cu experiență solidă în relația cu instituțiile europene și în gestionarea fondurilor europene. Florin Zaharia a fost unul dintre principalii oameni de legătură ai României cu Comisia Europeană în ceea ce privește aspecte cheie ale PNRR și a coordonat, din poziții tehnice și administrative, dosare esențiale pentru atragerea banilor europeni’, a mai scris Adrian Veștea.