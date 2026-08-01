Paralela45 accelerează extinderea în centre comerciale. A noua agenție din ultimele șapte luni se deschide în AFI Cotroceni, la începutul lunii august

Paralela45 deschide o nouă agenție în AFI Cotroceni, a treia din București după cele din Băneasa Shopping City și ParkLake Shopping City. Extinderea prezenței în centre comerciale răspunde schimbărilor din comportamentul turiștilor, care preferă tot mai des să beneficieze de consultanță de specialitate în spații ușor accesibile, integrate în rutina lor zilnică. Începând din decembrie 2025, Paralela45 a inaugurat nouă agenții în centre comerciale din București, Ploiești, Craiova, Brașov, Timișoara și Oradea.

Extinderea rețelei reprezintă una dintre direcțiile strategice de dezvoltare ale companiei după fuziunea cu Rainbow Tours, unul dintre cei mai mari turoperatori din Europa Centrală și de Est, în mai 2025. Paralela45 are în prezent 43 de agenții proprii și francizate în 30 de orașe din România și o echipă de aproximativ 180 de consultanți de travel. Compania continuă investițiile în dezvoltarea rețelei și a echipei, urmărind creșterea numărului de consultanți cu 120% în următorii trei ani.

“Pentru consolidarea prezenței într-un oraș, prin relocarea unei agenții stradale în alte orașe, ori pentru intrarea într-un oraș nou, în ultimele șapte luni am deschis nouă agenții în centre comerciale. Vedem că turiștii apreciază consultanța specializată în locuri accesibile, pe care le vizitează în mod firesc, iar noi vrem să fim cât mai aproape de ei atunci când își aleg următoarea vacanță”, declară Ioana Burcea, Director în cadrul Boardului Administrativ Paralela45.

În agenția Paralela45 din AFI Cotroceni, patru consultanți fac recomandări personalizate pentru vacanțe charter, circuite, city break-uri, croaziere, sejururi exotice și alte pachete adaptate fiecărui stil de călătorie. Cu ocazia deschiderii, Paralela45 oferă primilor 50 de clienți care achiziționează orice tip de vacanță, sejur, circuit sau pachet individual un voucher în valoare de 50 de euro pentru fiecare rezervare. În plus, fiecare client primește un voucher de recomandare, de 50 de euro, pe care îl poate oferi unei persoane apropiate și care este valabil pentru rezervări efectuate până 1.11.2026, în condițiile campaniei.

Top 5 destinații ale verii 2026: Turcia, Grecia, Muntenegru, Portugalia, Egipt

În sezonul 2026, Turcia își păstrează poziția de lider în preferințele turiștilor, datorită raportului calitate-preț bun și ofertelor all inclusive. Top 5 destinații ale verii 2026 continuă cu Grecia, care își consolidează locul în preferințe, cu Muntenegru, destinație introdusă de Paralela45 cu zbor charter, în premieră pe piața românească, bine primită de turiști, ca o confirmare a interesului pentru destinații mai puțin exploatate din regiune, cu Faro, Portugalia, datorită zborurilor directe și peisajelor spectaculoase, și cu Egipt, datorită alegerilor constante.

Vacanțele în destinațiile preferate pentru vara 2026 costă de la 574 de euro/persoană/hotel 5* cu all inclusive în Antalya, de la 612 euro/persoană/hotel 4* cu demipensiune și de la 663 de euro/persoană/hotel 4* cu all inclusive în Heraklion, de la 762 de euro/persoană/hotel 4* cu all inclusive în Muntenegru, de la 611 euro/persoană/hotel 4* în Faro, de la 527 de euro/persoană/hotel 4* cu all inclusive.

În același timp, sezonul evidențiază o creștere accentuată a rezervărilor de tip last minute, pe fondul unui climat de incertitudine care îi determină pe tot mai mulți turiști să amâne decizia de cumpărare până aproape de data plecării. În acest context, opțiunea flexiGO, lansată de agenție, care permite reprogramarea vacanțelor, fără explicații și penalizări, în același sezon, cu până la 30 de zile înainte de plecare, a răspuns unei nevoi reale din piață, oferind turiștilor mai multă încredere atunci când rezervă. Flexibilitatea a devenit un criteriu esențial în alegerea unei vacanțe, nu doar un beneficiu suplimentar.

Circuitele pe curse charter, o altă noutate a verii, au atras turiști interesați de vacanțe de explorare, care îmbină descoperirea unor locuri și experiențe noi cu confortul unei călătorii organizate. Printre acestea se numără și cele organizate în Portugalia, unde programele din august și septembrie includ călătorii în Faro, Algarve, Porto, Fatima, Sintra și Lisabona, la preturi de la 1.070 de euro/persoană.

Vara se rezervă vacanța de iarnă

În timp ce sezonul estival este în plină desfășurare, vara rămâne și perioada în care mulți turiști încep să își planifice vacanțele exotice pentru iarnă, beneficiind de cele mai bune tarife și de condiții flexibile de rezervare. Turiștii au la dispoziție noua gamă de vacanțe exotice Paralela45, cu zboruri charter directe operate cu Boeing 787 Dreamliner LOT Polish Airlines către Mexic, Republica Dominicană, Thailanda și Vietnam, la care se adaugă Sri Lanka, Kenya și Egipt, operate cu aeronave Enter Air. Între noiembrie 2026 și martie 2027 sunt programate aproape 80 de curse directe, pentru aproximativ 17.000 de turiști.

Vacanțele exotice au prețuri începând de la 1.181 de euro/persoană iar rezervările beneficiază de condiții flexibile de plată, cu avans de 10% și achitarea diferenței cu 30 de zile înainte de plecare.