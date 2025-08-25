Aflată în SUA, Christine Lagarde apără indepedența băncilor centrale

Este periculos să subminezi independența băncilor centrale, a declarat președintele Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, într-un interviu difuzat duminică în Statele Unite, unde președintele Donald Trump încearcă să influențeze politica monetară, scrie AFP.

‘Când o bancă centrală încetează să mai fie independentă sau când independența sa este amenințată, aceasta devine disfuncțională. Începe să facă lucruri pe care nu ar trebui să le facă’, a avertizat Christine Lagarde într-un interviu acordat Fox News, canalul preferat al conservatorilor din Statele Unite.

‘Următorul pas este confuzia, instabilitatea, dacă nu chiar mai rău’, a adăugat președintele BCE, după ce a participat la reuniunile anuale de la Jackson Hole, (Wyoming, vest), alături de omologul său de la conducerea Rezervei Federale a SUA (Fed), Jerome Powell.

De la revenirea la putere în ianuarie, președintele american Donald Trump a cerut insistent o reducere a dobânzilor Fed, care influențează costurile de împrumut și performanța economiei.

Republicanul s-a angajat într-o acțiune de subminare a lui Powell, sperând să grăbească plecarea sa din instituție.

Mandatul șefului Fed, în teorie practic inamovibil, se întinde până în primăvara anului 2026.

Jerome Powell nu este singurul care stabilește ratele dobânzilor în SUA. Donald Trump încearcă, de asemenea, să remodeleze restul Consiliului Guvernatorilor Fed, plasând oameni mai aliniați cu viziunea sa asupra economiei.

Recent, el și-a extins ținta atacurilor cerând demisia guvernatoarei Lisa Cook, pe care partidul său a acuzat-o de falsificarea unor documente pentru a obține un împrumut ipotecar.