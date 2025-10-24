AFM a aprobat peste 8.400 de dosare în Programul ‘Rabla’ pentru persoane fizice

Peste 8.400 de dosare în valoare de 107,7 milioane de lei au fost aprobate, joi, în cadrul programului ‘Rabla’ pentru persoane fizice, informează Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), într-un comunicat transmis AGERPRES.

‘Chiar și într-un context economic complicat, succesul Programului Rabla Auto 2025 demonstrează angajamentul ferm al statului și al AFM de a investi consecvent în mediu și în sprijinirea oamenilor. Nu facem un pas înapoi în fața provocărilor, dimpotrivă: transformăm aceste dificultăți într-o oportunitate prin care cetățenii devin parteneri direcți ai unei politici publice ce urmărește reducerea poluării și tranziția către un transport mai curat și mai responsabil’, a declarat președintele AFM, Florin Bănică.

Potrivit instituției, după publicarea listei cu dosarele aprobate, AFM actualizează în aplicație statusul solicitantului în ‘beneficiar aprobat pentru finanțare’.

‘În termen de 60 de zile de la obținerea statusului ‘beneficiar aprobat pentru finanțare’, solicitantul persoană fizică are obligația să distrugă și să radieze din evidența circulației autovehiculul uzat, iar ulterior să încarce documentele în aplicația informatică și să introducă data radierii autovehiculului uzat’, menționează sursa citată.

În total, în urma ședinței Comitetului de Avizare din cadrul instituției, au fost aprobate, joi, 8.486 de ecotichete, în valoare de 107.708.000 de lei, depuse în Programul ‘Rabla’ pentru persoane fizice.

Sesiunea pentru achiziționarea autovehiculelor noi plug-in hibrid sau a motocicletelor electrice și autovehiculelor pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen încă se derulează, aceasta fiind deschisă până la data de 25 noiembrie 2025, ora 23:59, sau până la epuizarea bugetului alocat.

Lista dosarelor aprobate în cadrul acestui program este publicată AFM, la secțiunea aferentă programului ‘Rabla Auto persoane fizice’.