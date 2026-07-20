Alina Gorghiu: PNL are nevoie de Platforma Liberal-Conservatoare ca oamenii să poată să spună din nou ce gândesc

Deputata liberală Alina Gorghiu a transmis luni că PNL are nevoie de Platforma Liberal-Conservatoare pentru ca ”oamenii să poată să spună din nou ce gândesc”.

”Cel mai periculos lucru care se poate întâmpla într-un partid și sunt în PNL de peste 26 de ani nu este să existe oameni care critică, este să nu mai existe nimeni care să aibă curajul să o facă. Am văzut oameni care înainte să vorbească într-o ședință se uită în jur să vadă cine îi ascultă, se gândesc dacă mai sunt pe o listă, dacă mai primesc sau nu o funcție, dacă vor avea probleme după ce vorbesc. În clipa aceea nu mai vorbim despre democrație, ci vorbim despre frică. De aceea cred că PNL are nevoie de această Platformă Liberal-Conservatoare, nu ca să rupem partidul, nu ca să-l împărțim, ci ca oamenii să poată să spună din nou ce gândesc”, a afirmat aceasta într-un video postat pe Facebook.

Președintele CJ Cluj, Alin Tișe, a fost primul care a vorbit despre apariția Platformei Liberal-Conservatoare în interiorul PNL. Ulterior, și președintele CJ Brașov, Adrian Veștea, a anunțat că susține această idee.