Amazon, aproape de lansarea serviciului de internet prin satelit

După mai mulţi ani decât spera compania, Amazon are acum suficienţi sateliţi pe orbita joasă a Pământului pentru a da drumul serviciului de internet prin care să concureze cu Starlink.

Amazon a trimis săptămâna aceasta o nouă serie de sateliţi în spaţiu şi a dus numărul total al acestora la 396, ceea ce permite companiei să-şi lanseze serviciul de internet.

Conform oficialilor Amazon, cei aproape 400 de sateliţi sunt „suficienţi pentru a oferi conectivitate la toate latitudinile iniţiale”

Asta, în termeni simpli, înseamnă că serviciul poate începe să opereze, dar, la fel ca Starlink la început, nu va impresiona prin viteză şi acoperirea oferite.

În 2020, când a fost lansat Starlink, acesta avea aproape 900 de sateliţi pe orbita joasă a planetei, dar funcţiona doar în partea nordică a Statelor Unite şi Canada, iar utilizatorii se plângeau de viteza redusă şi întreruperile frecvente de semnal.

În prezent, la şase ani distanţă, rivalul Starlink are peste 10.000 de sateliţi şi oferă o funcţionare solidă în peste 160 de ţări.

Aceeaşi evoluţie este de aşteptat şi de la Amazon Leo.

Progresul făcut pare să fie în ton cu planurile companiei, care vorbea despre o lansare iniţială undeva la jumătatea acestui an.