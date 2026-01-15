ANALIZĂ. Investitorii români, ancorați în dezvoltarea AI. Industria rămâne imprevizibilă

Investitorii români și-au păstrat preferințele de investiții, iar ultima lună a anului 2025 nu a adus schimbări, aceștia rămânând concentrați asupra sectorului de semiconductori, care este în strânsă corelație cu industria AI. Acest peisaj asistă la o schimbare istorică, iar Micron Technology (MU.US), producătoar de semiconductori, s-a impus ca unul dintre beneficiarii principali, arată Radu Puiu, analist financiar în cadrul XTB România.

În intervalul 15 ianuarie 2025 – 15 ianuarie 2026, S&P 500 a înregistrat un câștig respectabil de 16,4%, în timp ce Micron s-a apreciat puternic, de la 102,85 de dolari la 333,35 de dolari, ceea ce reprezintă un randament impresionant de 224%.

Micron atrage interesul investitorilor

Catalizatorul acestei creșteri este un deficit de ofertă, determinat de inteligența artificială. Atât investitorii de retail, cât și cei instituționali au mizat pe producătorii de memorie, anticipând că cerințele hardware ridicate pentru instruirea și inferența AI vor menține prețurile cipurilor la un nivel ridicat.

Co-CEO-ul Samsung, TM Roh, a caracterizat recent deficitul actual ca fiind „fără precedent”, un sentiment susținut de traiectoria actuală a Micron. Este vorba despre o industrie ciclică, dominată de trei mari jucători, Samsung, SK Hynix și Micron. Cea din urmă se remarcă în prezent prin avansul tehnologic în nodurile avansate de proces DRAM și memoria cu lățime de bandă mare (HBM3E), explică Radu Puiu.

Mai mult, rezultatele financiare ale Micron pentru primul trimestru fiscal al anului 2026, încheiat în decembrie 2025 evidențiază o companie care funcționează la capacitate maximă. Veniturile au crescut cu 56,8% față de anul precedent, ajungând la 13,64 miliarde de dolari, în timp ce fluxul de numerar operațional a crescut la 8,41 miliarde de dolari.

Această majorare este susținută de un câștig important în cota de piață, cota DRAM a Micron urcând la 25,7% la sfârșitul anului 2025. Astfel, conducerea se așteaptă ca veniturile din al doilea trimestru fiscal al anului 2026 să atingă aproximativ 18,70 miliarde de dolari, ceea ce înseamnă o creștere masivă de 37% față de trimestrul anterior. Wall Street a observat deja acest lucru, Bank of America ridicând recent obiectivul de preț la 400 de dolari, menținând în același timp ratingul „buy”.

Pentru a susține acest impuls, Micron și-a majorat agresiv previziunile privind cheltuielile de capital pentru anul fiscal 2026 la 20 de miliarde de dolari. Această strategie de investiții este alimentată de mai mulți factori cheie.

În primul rând, instruirea modelelor AI determină creșterea conținutului de memorie per sistem pe parcursul mai multor ani. De asemenea, oferta redusă de DRAM și HBM avansate conferă companiei o putere de stabilire a prețurilor, susținând creșteri de preț de 40-50% de la an la an. Mai mult, expansiunea geografică în conformitate cu Legea CHIPS din SUA îmbunătățește reziliența aprovizionării prin dezvoltarea de noi fabrici în Idaho și New York, indică analistul financiar XTB România.

Volatilitatea pieței poate oricând să schimbe direcția

În ciuda dinamicii optimiste, Micron rămâne o investiție cu miză mare. Acțiunile prezintă un indicator beta de 2,17 (adică acțiunea este de mai mult de două ori mai volatilă decât piața) și o volatilitate de aproximativ 74%, aproape triplă față de cea a pieței în general.

Piața memoriilor este cunoscută pentru caracterul său ciclic, dacă jucătorii își extind capacitatea prea abrupt în următorii ani, piața ar putea ajunge la o supraofertă și ar putea determina scăderea prețurilor. În plus, tensiunile continue dintre SUA și China și controalele asupra exporturilor rămân o necunoscută, putând restricționa accesul la clienții chinezi. Micron se confruntă cu o concentrare ridicată a clienților, ceea ce înseamnă că soarta sa este legată de planurile de achiziții ale unui grup restrâns de furnizori de servicii cloud de mare anvergură.

Următoarele luni vor fi decisive pentru direcția acțiunilor. Deciziile federale privind subvențiile pentru fabricile interne ale Micron sunt așteptate la începutul anului 2026, iar raportul privind veniturile din al doilea trimestru fiscal, ce vor fi publicate pe 18 martie 2026, va oferi orientări cruciale pentru restul anului.

Micron se află în prezent într-o poziție privilegiată, înregistrând venituri record și marje solide. Pentru investitorii pe termen lung, compania reprezintă o miză clară pe o potențială creștere continuă și solidă a AI, dar trebuie subliniat cât de repede se pot schimba datele problemei în ipoteza unei supraoferte în industrie, mai adaugă Radu Puiu, analist financiar în cadrul XTB România.