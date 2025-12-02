ANALIZĂ. Războiul din Ucraina pune dronele în lumina reflectoarelor. Evoluția industriei, mai volatilă pe burse decât în economia reală

Creșterea spectaculoasă a importanței dronelor în conflictul din Ucraina transformă atât modul în care se duc luptele, cât și întreaga industrie. Potrivit unor comentarii de la Kiev, aproape trei sferturi din pierderile Rusiei pe câmpul de luptă sunt produse de drone. De cealaltă parte, avansul tehnologiei și al tacticilor a jucat un rol în intensificarea ofensivei Rusiei în ultimele luni.

Acesta este ”primul război al dronelor”, cu utilizare pe scară largă, spune Richard Fontaine, directorul Centrului pentru Noua Siguranță Americană din Washington. În Orientul Mijlociu și Africa, dronele joacă un rol vizibil în conflicte, subliniază Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB România.

Producția de astfel de echipamente a accelerat în ultimii ani, cu un număr în creștere de startup-uri, iar pentru companiile din domeniu cu contracte guvernamentale, care sunt listate pe piața bursieră, entuziasmul investitorilor a fost de neoprit, cel puțin până de curând. În SUA, acțiunile AeroVironment (simbol AVAV) au crescut cu 64,8% anul acesta, dar aceasta după scăderile care au anulat mai bine de jumătate din avansul înregistrat la nivelul de vârf din octombrie, când era de aproape 162%.

Discuțiile despre pace au alimentat continuarea corecțiilor începute în octombrie pentru titlurile din apărare pe piața bursieră, de ambele părți ale Oceanului Atlantic, și chiar și în Asia. În Europa, acțiunile Rheinmetall au coborât cu 27,1% de la vârful din 29 septembrie.

Rheinmetall, companie care produce atât drone cât și sisteme anti-dronă, și are în plan tunuri specializate și lasere de energie înaltă, a fost vedeta pieței de capital germane anul acesta, cu un avans de la 604,6 Euro până la aproape 2000 Euro pentru acțiunile sale la finalul trimestrului al treilea. Chiar și după corecții, titlurile înregistrau marți dimineață un avans anual de 140,8%. Marja sa de profit ar urma să crească de la 15,7% anul acesta la 17,2% anul viitor și 20% în 2029.

Pentru mulți dintre ceilalți producători europeni și americani, între care Leonardo, Lockheed Martin, Saab sau BAE Systems, marjele de profit sunt estimate a rămâne stabile între 11 și 12% în 2029 și 2030. Deși sunt apreciate de investitori, marjele prea ridicate de profit ar putea atrage nemulțumirea contribuabililor. Subiectul ar deveni, însă, cu adevărat presant pe măsură ce cresc aceste marje spre 2030, în timp ce, pe termen scurt, atenția rămâne orientată pe înmulțirea capabilităților de apărare.

Ajustarea cotațiilor din piața de capital și depășirea perioadei de maxim entuziasm s-a văzut și în cazul companiei desprinse din ThyssenKrupp, care s-a listat pe bursă anul acesta. Acțiunile TKMS, divizia navală și de submarine a ThyssenKrupp, au scăzut cu 23,2% de la închiderea din prima zi de tranzacționare. Compania produce mai multe tipuri de drone, între care submarine pentru atac și vehicule pentru îndepărtarea minelor.

Nevoia de protecție în fața unui număr tot mai ridicat de drone, cu o rapidă dezvoltare a tehnologiei, a impulsionat căutarea de soluții de apărare, iar o companie australiană mai puțin cunoscută a fost beneficiar major. Titlurile DroneShield au avansat, la nivelul lor de vârf, de 9 ori anul acesta. Și aici, însă, vântul s-a schimbat de la început de octombrie, și a continuat pe trend descendent odată cu planul de încetare a conflictului discutat de SUA.

De la vârf, pierderile au ajuns la 70,2%. Cu toate acestea, de la începutul anului acțiunile sunt pe un ”respectabil” avans de 162%. Compania cu o capitalizare de 1,7 miliarde de dolari australieni a anunțat în noiembrie un contract cu un distribuitor european de 5,2 milioane de dolari australieni pentru echipamente anti-dronă.

Apar tot mai multe tipuri de drone, cu atribuții variate

Pe câmpul de luptă, avantajele inițiale ale utilizării tehnologiei dronelor de către ucraineni au început să se estompeze. Rusia a început, la rândul său, să folosească drone conectate cu fibră optică, evitând bruierea semnalului electromagnetic utilizat în versiunile anterioare. În același timp, o nouă încărcătură explozivă a reușit să distrugă plasele de protecție anti-dronă folosite pentru a securiza drumuri și alte obiective.

Pierderile au forțat o lansare a dronelor de la distanțe mai mari, în spatele frontului, limitând regiunea accesibilă pentru atacurile ucrainene.

Complexitatea produselor este, de asemenea, în creștere: pe lângă dronele de recunoaștere și cele de atac, sunt și cele utilizate pentru retransmiterea semnalelor, având misiunea de a acoperi poziția reală a operatorilor. Vulnerabilitatea acestora a devenit un aspect cheie în înfruntările recente din Ucraina.

De asemenea, dincolo de cele de dimensiuni mici sau medii, sporesc capabilitățile celor mari, una dintre ele reușind, potrivit unui anunț recent al Baykar, să doboare obiective aeriene cu rachete lansate în mod autonom, dincolo de raza vizuală. Pe lângă cele aeriene, dronele utilizate pe apă sau sub apă cresc în importanță, atât pentru misiuni de recunoaștere, cât și de atac. Două tancuri petroliere au fost atacate recent de drone ucrainene în apropierea Turciei, iar un al treilea vas, transportând ulei de floarea soarelui dinspre Rusia spre Georgia a fost atacat marți.

O nouă etapă de dezvoltare bazată pe inteligența artificială, cu roiuri de drone controlate de un singur operator, sau chiar acționând în totalitate autonom, ar putea rescrie regulile războiului într-un viitor nu foarte îndepărtat. Discuțiile despre pace în Ucraina înseamnă o presiune pentru titlurile conduse poate de prea multă emoție a investitorilor în primele trei trimestre ale anului. Companiile mai mici, mai puțin diversificate și cu aprecieri mari anterioare au fost recent cele mai expuse scăderilor.

Importanța relativă a dronelor pare, însă, a spori odată cu progresul tehnologiei. Atât companiile mari cu divizii de construire de drone și de tehnologie anti-dronă, cât și unele din numele noi, mici dar specializate și competitive, ar putea primi atenția investitorilor pe termen lung, în condițiile bugetelor în creștere pentru sectorul de apărare, în ciuda unor episoade foarte volatile pe bursă, anul acesta, mai adaugă Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB România.