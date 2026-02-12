ANCOM: Numărul trimiterilor poștale a fost de peste 600.000, în 2025

Numărul trimiterilor poștale înregistrate în România, în 2025, a depășit 600 de milioane, iar creșterea constantă a traficului poștal din ultimii ani reflectă dezvoltarea comerțului electronic și utilizarea tot mai frecventă a serviciilor poștale, se arată într-un comunicat de presă al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), transmis miercuri AGERPRES.

În acest context, instituția reamintește utilizatorilor, persoane fizice și juridice, faptul că, în cazul pierderii totale sau parțiale, deteriorării, distrugerii totale sau parțiale sau furtului unei trimiteri poștale, trebuie să se adreseze mai întâi furnizorului de servicii poștale, prin formularea unei reclamații prealabile.

Reclamația prealabilă poate fi formulată de către expeditor sau de către destinatar, în termen de șase luni de la data depunerii trimiterii poștale, aceasta fiind ziua la care trimiterea a fost colectată de furnizor.

La rândul său, furnizorul de servicii poștale are obligația de a soluționa reclamația prealabilă în termen de trei luni de la data introducerii acesteia, iar în cazul reclamațiilor întemeiate, acesta despăgubește expeditorul trimiterii, care poate renunța la dreptul său de despăgubire în favoarea destinatarului.

‘Furnizorul de servicii poștale răspunde pentru paguba pricinuită dacă aceasta survine între momentul depunerii trimiterii și momentul livrării la destinatar, cu excepția situațiilor prevăzute de lege, cum ar fi paguba produsă ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului ori ca urmare a survenirii unei cauze de forță majoră sau a cazului fortuit’, precizează ANCOM.

Arbitrul pieței locale de telecomunicații subliniază că, pentru trimiterile poștale interne, furnizorii răspund, potrivit legislației în vigoare, în caz de furt, pierdere totală sau distrugere totală – cu suma reprezentând de cinci ori tariful serviciului, pentru trimiterile poștale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată sau unui serviciu contra ramburs; cu întreaga valoare declarată, dacă trimiterea a fost efectuată printr-un serviciu cu valoare declarată; cu valoarea rambursului, în cazul expedierii prin servicii contra ramburs, fără valoare declarată; pentru toate cazurile, furnizorul restituie și contravaloarea taxei de transport, în cazul în care aceasta a fost achitată.

Totodată, pentru pierdere parțială, distrugere parțială sau deteriorare a coletului, furnizorul răspunde cu valoarea declarată pentru partea lipsă, distrusă sau deteriorată sau cu cota-parte corespunzătoare greutății lipsă din valoarea declarată, pentru trimiterile poștale care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată, respectiv cu suma reprezentând de 5 ori tariful serviciului, în caz de pierdere parțială, distrugere parțială sau deteriorare a trimiterilor poștale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată.

‘În cazul în care furnizorul nu răspunde la reclamația prealabilă în termenul maxim legal de 3 luni de la data depunerii acesteia, utilizatorul poate adresa o plângere către ANCOM. Plângerea înaintată ANCOM trebuie să fie însoțită de dovada îndeplinirii procedurii reclamației prealabile. (…) legislația în vigoare nu conferă instituției competența de a constata contravenții sau de a aplica sancțiuni pentru pierderea, deteriorarea, distrugerea ori furtul unei trimiteri poștale. De asemenea, ANCOM nu are competența legală de a aprecia asupra împrejurărilor producerii prejudiciului, precum și de a stabili prejudiciul ori de a obliga furnizorii de servicii poștale la plata despăgubirilor aferente. În cazul în care furnizorul de servicii poștale consideră neîntemeiată reclamația, doar instanța de judecată poate aprecia în ce măsură poate fi angajată răspunderea furnizorului de servicii poștale și îl poate obliga să-i plătească expeditorului sau, după caz, destinatarului, despăgubirile aferente prejudiciului creat în urma pierderii, deteriorării, distrugerii ori furtului trimiterii poștale’, notează Autoritatea.

În ceea ce privește despăgubirea utilizatorilor, în situația în care furnizorul de servicii poștale refuză asumarea responsabilității și, pe cale de consecință, a acordării despăgubirilor, este necesar ca utilizatorii să se adreseze instanței de judecată, în termenul general de un an de la depunerea trimiterii poștale. Cererea de chemare în judecată poate fi introdusă indiferent dacă o plângere având același obiect a fost înaintată sau nu către ANCOM.