ANCOM: Numărul reclamațiilor pe serviciile de comunicații electronice, serviciile poștale și digitale, în creștere cu 27% în 2025

Șapte din zece reclamații (71%), transmise de către utilizatorii din România, în 2025, au vizat serviciile de comunicații electronice, în timp ce 19% s-au referit la serviciile poștale, arată datele publicate, vineri, de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM)

Potrivit sursei citate, în cursul anului trecut, a fost înregistrate, în total, 5.244 de reclamații din partea utilizatorilor finali, în creștere cu 27% față de 2024. Din numărul total al acestor reclamații, cele mai multe (86%) au provenit din partea consumatorilor.

Pe segmentul serviciilor de comunicații electronice, în 2025, procesul de portare a numerelor de telefon, în special neprocesarea anulării portării, a fost cel mai reclamat subiect (42% din totalul reclamațiilor din acest domeniu).

Alte reclamații din acest sector au vizat: modalitatea de încheiere a contractelor (12%), încetarea contractelor (10%), facturarea serviciilor (10%), gradul de acoperire cu servicii de telefonie și internet (7%) și problemele tehnice întâmpinate de utilizatori pe parcursul derulării contractelor (6%).

Conform datelor ANCOM, în cursul anului trecut, cele mai multe reclamații au fost primite din partea utilizatorilor de servicii de comunicații electronice furnizate de Vodafone Romania S.A. (40% din total), urmate de cele ale utilizatorilor de servicii ai Orange România S.A. (25%), Digi Romania S.A. (20%) și Telekom Mobile Communications S.A. (7%).

În cazul serviciilor poștale, cele mai frecvente probleme semnalate de către utilizatori au fost: nelivrarea trimiterilor poștale (26%), condițiile de predare a acestora (15%), pierderea sau furtul trimiterilor poștale (14%), deteriorarea coletelor (13%) și nerespectarea termenelor de livrare a acestora (13%).

O analiză privind numărul reclamațiilor primite de ANCOM relevă faptul că furnizorii de servicii poștale cei mai reclamați au fost Fan Courier Express SRL (49%), Cargus SRL (12%), Delivery Solutions SRL (Sameday) și Compania Națională ‘Poșta Română’ S.A. – fiecare cu 7%.

Statistica întocmită de arbitrul pieței locale de telecomunicații arată că la serviciile digitale s-au consemnat aproximativ 400 de sesizări, în 2025, inclusiv plângeri care se refereau la conținut ilegal online. Astfel, Autoritatea a primit 177 de plângeri întemeiate pe prevederile art. 53 din Regulamentul privind serviciile digitale, cele mai frecvent semnalate aspecte fiind cele referitoare la nerespectarea condițiilor generale de utilizare a platformelor online, restricțiile pe care acestea le pot impune în legătură cu utilizarea serviciului oferit, precum și sistemul intern de soluționare a plângerilor al platformelor.

În ceea ce privește plângerile prin care se sesiza existența de conținut ilegal online, cele mai multe reclamații au vizat dezinformarea în cadrul proceselor electorale desfășurate în cursul anului 2025, discursul ilegal (defăimare, discriminare, instigare la ură sau violență) sau fraudele online.

‘În cazul comunicațiilor electronice, ANCOM intervine atunci când furnizorii nu oferă serviciul de portabilitate a numerelor, nu respectă legislația din acest domeniu, nu includ informațiile obligatorii în contracte, nu respectă condițiile de încheiere a contractelor la distanță sau nu respectă reglementările legate de furnizarea serviciilor de roaming. În orice caz, utilizatorii sunt sfătuiți să se adreseze, în primul rând, furnizorului de servicii telecom. În situațiile în care un furnizor de servicii de comunicații electronice nu respectă prevederile din contractele încheiate cu utilizatorii finali, consumatorii se pot adresa Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), care are competența de a sancționa furnizorul. În același timp, atât consumatorii, cât și persoanele juridice pot apela la instanțele de judecată competente pentru soluționarea unor eventuale litigii legate de executarea contractelor încheiate pentru furnizarea de servicii de comunicații electronice’, precizează instituția de reglementare, într-un comunicat de presă, transmis AGERPRES.

De asemenea, pentru serviciile poștale, în cazul nerespectării termenului de livrare, consumatorii pot înainta o sesizare către ANPC, care are autoritatea legală de a sancționa furnizorii pentru încălcarea contractelor sau a Condițiilor generale privind furnizarea serviciilor poștale.

‘În situații precum pierderea, furtul, distrugerea totală sau parțială, ori deteriorarea trimiterilor poștale, utilizatorii trebuie să se adreseze, în primul rând, furnizorului de servicii poștale. Dacă în termen de trei luni nu primesc un răspuns sau sunt nemulțumiți de răspunsul primit, aceștia pot sesiza ANCOM, cu condiția să facă dovada că au urmat procedura reclamației prealabile. ANCOM nu poate stabili cuantumul despăgubirilor și nu poate obliga furnizorii la plata acestora, aceste competențe revenind instanțelor de judecată’, notează sursa citată.

Totodată, referitor la plângerile pe segmentul serviciilor digitale, orice persoană, organizație sau asociație împuternicită să apere drepturile consumatorilor conform Regulamentului privind serviciile digitale, are dreptul de a depune o plângere la ANCOM, utilizând formularul online dedicat, pentru a semnala o posibilă încălcare a prevederilor Regulamentului de către furnizorii de servicii intermediare.

‘Autoritatea poate verifica respectarea obligațiilor ce cad în sarcina furnizorilor de servicii intermediare stabiliți în România, fără să se pronunțe însă asupra legalității unui conținut publicat online, ce nu intră în sfera sa de competență. Aceasta este și rațiunea pentru care plângerile referitoare la conținutul ilegal nu sunt soluționate de către ANCOM, ci de către autoritățile relevante, adică de acele autorități care au atribuții de supraveghere și control pe un anumit domeniu. În ceea ce privește responsabilitățile ce cad în sarcina platformelor online foarte mari și a motoarelor de căutare foarte mari, competența supravegherii îndeplinirii acestora este partajată între Comisia Europeană și coordonatorul serviciilor digitale din țara unde platforma sau motorul de căutare își are sediul sau reprezentantul legal desemnat’, se menționează în comunicat.