Angajatorii care nu respectă măsurile de protecție a salariaților în zilele cu temperaturi extreme vor fi sancționați

Inspectorii de muncă vor verifica respectarea măsurilor de protecție de către angajatori în zilele cu temperaturi extreme iar acolo unde vor constata abateri vor aplica sancțiunile prevăzute de lege, a anunțat inspectorul general adjunct de la Inspecția Muncii, Mihai Uca.

‘Canicula nu suspendă obligațiile legale ale angajatorilor. Inspectorii de muncă vor verifica respectarea măsurilor de protecție, iar acolo unde vor constata abateri vor aplica sancțiunile prevăzute de lege’, susține acesta, într-o postare pe pagina de Facebook.

Potrivit sursei citate, atunci când temperaturile depășesc 37 grade sau indicele temperatură-umiditate trece de 80, angajatorii au obligația să aplice măsuri pentru protecția lucrătorilor, conform O.U.G. nr. 99/2000. Astfel, ei trebuie să asigure apă minerală adecvată – 2-4 litri/persoană/schimb, ventilație la locurile de muncă, alternarea perioadelor de lucru cu pauze în spații umbrite, reducerea intensității activităților fizice și echipament individual de protecție.

Până miercuri dimineața, aproape toată țara se află sub Cod roșu de caniculă și disconfort termic deosebit de accentuat, temperaturile maxime urmând să ajungă până la 41 de grade Celsius. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, nopțile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 25 de grade.