AnimaWings vizează o flotă de 18 avioane în următorii doi ani, evaluată la peste un miliard de dolari

AnimaWings, companie aeriană 100% românească, a recepționat marți o nouă aeronavă Airbus A220-300, a treia de acest tip și a cincea operațională în flotă, iar până la finalul anului 2027, compania își propune să ajungă la o flotă formată din 18 aeronave, evaluată la peste un miliard de dolari.

‘Cea de-a cincea aeronavă a companiei AnimaWings face parte dintr-o comandă de 18 unități ce vor fi livrate în următorii doi ani. Astfel, următoarele patru aeronave vor fi recepționate în prima jumătate a anului viitor, iar restul în 2027’, a declarat, marți președintele Grupului Memento, Cristian Pandel, la evenimentul de inaugurare a unei noi aeronave Airbus A220 din flota companiei AnimaWings.

Noua aeronavă, alături de cele deja aflate în flotă, va fi utilizată atât pe rute interne, cât și internaționale. Obiectivul declarat al reprezentanților companiei este de a ‘uni teritoriile istorice ale României, Bucureștiul cu orașe importante din țară, și de a atrage pasageri și turiști spre România’.

‘Este un proiect de țară pe transport aerian, conectivitate și turism. Anima își dorește să aducă turiști în România. România are nevoie de turiști de incoming, de turiști străini. Suntem o companie privată, 100% românească, și este foarte important să subliniez că plătim toate taxele în România. Piloții noștri plătesc taxe în România, iar avioanele noastre aduc plusvaloare pentru comunitățile locale și țara noastră. Acesta este proiectul nostru: aviație plus turism’, a mai spus el.

Începând din această toamnă, compania va opera 12 rute noi care consolidează rețeaua de zboruri domestice și conectează aeroporturile principale din România (Otopeni, Cluj, Iași, Craiova, Timișoara, Suceava) cu destinații majore la nivel european și internațional, precum Istanbul, Munchen, Praga, Sofia, Tel Aviv și Dubai.

Planurile de dezvoltare vor continua și în 2026, iar printre noutăți se regăsește și ruta București-Geneva, singura conexiune aeriană directă între cele două orașe, disponibilă începând cu martie anul viitor.

‘Pe o piață dominată de low-cost, ne dorim să arătăm că și în România se pot construi proiecte aeronautice solide, cu investiții semnificative și o viziune europeană. AnimaWings este prima companie românească privată full-service, remarcându-se prin confort și excelență. Ne propunem să devenim rapid opțiunea numărul unu pentru pasagerii români și nu numai, să punem România pe locul cuvenit pe harta Europei atât din punct de vedere al conectivității, cât mai ales al respectului pentru pasageri’, a adăugat Marius Pandel, președintele AnimaWings.

Pasagerii AnimaWings beneficiază de trei clase de servicii – Business Class, Premium Economy și Economy – concepute pentru a răspunde diverselor nevoi de călătorie.

La bord, pasagerii au acces la servicii de catering premium, cu meniuri inspirate din bucătăria românească modernă, și echipaj de elită, pregătit să asigure siguranța și confortul fiecărui călător.

AnimaWings este o companie aeriană 100% românească, inaugurată în 2020 și parte a Memento Group, alături de tur-operatorul Christian Tour.