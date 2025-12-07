ANPC a aplicat sancțiuni de 198.000 de lei, în perioada 2-5 decembrie, la controale în Târgurile de Crăciun din țară

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a controlat peste 220 de operatori economici la Târgurile de Crăciun din întreaga țară, în perioada 2-5 decembrie, aplicând 48 de amenzi contravenționale, în valoare de aproximativ 198.000 de lei.

Potrivit unui comunicat, comisarii ANPC au aplicat și alte sancțiuni: 109 avertismente; oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 52.000 lei; oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 33.000 lei; oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru un operator economic.

Principalele neconformități constatate au fost: condiții necorespunzătoare de depozitare și păstrare; lipsa afișării prețurilor și a altor informații necesare pentru consumatori; lipsa informării corecte, complete și precise în ceea ce privește substanțele cu potențial alergen; lipsa verificării metrologice a mijloacelor de măsurare utilizate; comercializarea unor produse alimentare fără elemente de identificare și caracterizare.

De asemenea, au mai fost găsite produse finite și materii prime fără elementele de identificare și caracterizare necesare stabilirii trasabilității; deficiențe de informare, precum absența traducerilor în limba română, lipsa informațiilor privind perioada promoțională; absența graficelor de monitorizare a frecvenței schimbării uleiului.