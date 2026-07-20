ANPC: Amenzi de peste un milion de lei aplicate operatorilor economici de pe litoral, într-o săptămână

Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au aplicat 206 amenzi contravenționale de peste un milion de lei și 161 avertismente, în cadrul unor controale în stațiunile de pe litoralul românesc, în perioada 13-19 iulie, informează, luni, Autoritatea.

Valoarea totală a produselor verificate a depășit 640.000 lei.

Ca urmare a neregulilor constatate, au mai fost dispuse sancțiuni precum oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme în valoare de peste 48.000 lei și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 15 operatori economici.

Principalele abateri constatate de inspectorii de la Protecția Consumatorilor au fost prestarea serviciilor în spații neautorizate; folosirea unor echipamente de agrement cu grad avansat de uzură, incompatibile cu cerințele de siguranță; utilizarea unor sisteme de prindere din sârmă în locul sistemelor de fixare recomandate de producător; întreținerea necorespunzătoare a spațiilor de agrement (părți componente lipsă, elemente de siguranță insuficiente); lipsa informării în mod corect, complet și precis a consumatorilor privind serviciile de cazare, facilitățile oferite, tarifele, mapa cu informații utile turiștilor; nerespectarea măsurilor specifice referitoare la activitățile de operare a plajelor turistice.

De asemenea, s-a mai constatat întreținerea necorespunzătoare a piscinelor (absența informațiilor privind temperatura, pH-ul, adâncimea, absența pediluviului) precum și zone și șezlonguri deteriorate și neigienizate; nerespectarea temperaturilor de păstrare pentru preparatele calde; lipsa informării corecte, complete și precise în ceea ce privește substanțele cu potențial alergen; utilizarea uleiului alimentar cu grad avansat de degradare termică; absența graficelor de monitorizare a uleiului; întreținerea necorespunzătoare a blocului alimentar.

În plus, s-au găsit și alte nereguli privind: comercializarea unor produse alimentare cu data limită de consum depășită; nerespectarea condițiilor și temperaturilor de depozitare recomandate de producător pentru produsele alimentare; materii prime fără elemente de identificare și caracterizare, cu starea termică modificată; utilizarea agregatelor frigorifice neconforme, neigienizate, cu depuneri grosiere de gheață, rugină și impurități; comercializarea jucăriilor periculoase (lasere, slime); neafișarea plachetei privind Soluționarea Alternativă a Litigiilor (SAL) și a informației ”Telefonul Consumatorului”.